Benzerlikleriyle harika bir ikili
30 Ekim 2016 22:35
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Köpek sahibi olan insanlar zamanla kendilerini köpeklerine benzetmeye başlarlar ya da tam tersi olur.
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Ancak göreceğiniz bu ikili benzerlik olayını abartmışa benziyor.
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Topher Brophy, köpeği Rosenberg ile tanışana kadar içine kapanık bir insandı.
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Rosenberg, farklı mizacının yanı sıra insan dostu Topher’e olan benzerliğiyle de ilginç bir köpekti.
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Bu sevimli ikilinin dostluk hikâyesi işte böyle başladı.
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İşte Topher ve Rosenberg’in harika uyumları…
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