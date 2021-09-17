Bensu Soral: Hakan ile zor bir dönemden geçiyoruz

2018'de nikah masasına oturan Bensu Soral ile Hakan Baş, bir süredir evliliklerinde kriz yaşıyor. Önceki akşam Yasemin Sakallıoğlu'nun Harbiye'deki gösterisinde objektiflere takılan Soral, ayrılık haberleriyle ilgili ilk kez konuştu
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Geçtiğimiz günlerde "Evliliğimizle ilgili hassas bir süreçteyiz. Zamana ihtiyacımız var" diyen çiftten Hakan Baş, "Bensu ile uyuşamadığımızı düşündüğümüz bazı konulardan dolayı yaklaşık bir aydır çalkantılı bir dönem geçirdiğimiz doğru. Bir yandan da toparlamak için karşılıklı çaba sarf ediyoruz. Dışarıdan gelen yanlış yorumlar süreci daha da zora sokuyor. Hassasiyet rica ediyoruz" açıklamasını yaptı.
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Habertürk'ten Tolga Aslan'ın haberine göre; Hakan Baş'ın bu sözlerinin ardından Bensu Soral ilk kez konuştu. Yasemin Sakallıoğlu’nun Harbiye’deki gösterisine katılan ünlü oyuncu, ayrılıkla ilgili sorulara, "Üçüncü şahıslarla alakası olmayan bir durum. Bildiğiniz gibi Hakan ile değişik ve zor bir dönemden geçiyoruz" yanıtını verdi.
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Soral, ayrıca geçtiğimiz günlerde Hakan Baş ile katıldığı düğün töreni hakkında ise, "Küsmedik zaten aramız kötü değil" ifadelerini kullandı.
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Bensu Soral ile Hakan Baş'ın uzun süredir yan yana görüntülenmemesi ve sosyal medya hesaplarından birlikte paylaşımda bulunmaması ayrılık dedikodularını beraberinde getirmişti.
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Ardından ünlü çiftin aralarında 'bebek krizi' çıktığı iddia edildi. Baba olmak istediği iddia edilen Hakan Baş'ın bu isteğini eşiyle paylaştığı belirtilmiş Soral'ın, "Benim için henüz erken, daha yapmak istediğim işler var. Şimdi anne olursam kariyerim arka planda kalır" cevabını verdiği öne sürülmüştü.
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Hakan Baş'ın ayrıca Emirgan'daki bir mekanda sosyal medya fenomeni Mina Ceran ile eğlenirken görülmesi ayrılık söylentilerini bir kez daha gündeme getirdi.
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'Üçüncü kişi' iddialarının ardından çiftten ortak açıklama geldi. Soral ve Baş, "Dün gece bazı mecralarda yer alan haberlerin içeriği gerçek dışıdır. Haberde adı geçen kişi her ikimizin de uzun zamandır tanıdığı ve hep birlikte vakit geçirdiğimiz bir arkadaşımızdır. Kalabalık bir ortamda, birbirimizden haberdar olduğumuz birçok ortak arkadaşımızın da yanımızda olduğu bir buluşmanın basında yer alma şekli bizi üzdü. Şu dönemde evliliğimizle ilgili hassas bir süreç içerisindeyiz. Biraz zamana ve sizlerin de hassasiyetine ihtiyacımız var" ifadelerini kullandı.