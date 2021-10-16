Bensu Soral, boşanma iddiasını yalanladı: Çabalıyoruz...

Oyuncu Bensu Soral, üç yıllık eşi Hakan Baş ile boşandıkları iddialarını yalanladı. Soral, "Evliliği kurtarmak için çabalıyoruz, hala bir karar veremedik" dedi.
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Üç yıllık eşi Hakan Baş'tan boşandığı yönünde iddialar çıkan Bensu Soral, katıldığı bir davette soruları yanıtladı.
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Boşandıkları iddialarının asılsız olduğunu söyleyen Soral, "Kurtarmak için çabalıyoruz" dedi.
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30 yaşındaki oyuncu şunları söyledi:
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"Gerçek değil. Biz zaten onunla birlikte ortak bir açıklama yaptık. Sizden bir şey gizlemiyoruz zaten. Daha önce anlattığımız gibi, hala bir karar veremedik. Bir Boşanma söz konusu değil. Olursa zaten bunu saklamayız. Olduğunda sizinle paylaşırız. Şuan kurtarmak için çabalıyoruz ama olmazsa da kısmet zaten bu işler..."