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Ben Affleck'le yeniden görüşen Jennifer Lopez: Hayatımın en iyi dönemindeyim

Eski nişanlısı oyuncu Ben Affleck’le yeniden beraber olan Jennifer Lopez, “Hayatının en iyi döneminde” olduğunu söyledi.

07 Temmuz 2021 13:57

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Eski nişanlısı oyuncu Ben Affleck’le yeniden beraber olan Jennifer Lopez, “Hayatının en iyi döneminde” olduğunu söyledi.

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Zane Lowe’a özel hayatıyla ilgili gelişmeleri anlatan Lopez, “süper mutlu” olduğunu ve hayatının “en iyi dönemi olduğunu” söyledi.

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“Şu an yaptığım işi, dönüştüğüm kişiyi çok seviyorum” diyen Lopez, özel yaşamındaki mutluluğun kendisine ilham verdiğini söyledi.

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Lopez geçen aylarda eski beyzbolcu Alex Rodriguez’den ayrılmıştı.

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Lopez ve Ben Affleck bir süredir beraber görülüyor.

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