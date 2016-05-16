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Belçika'dan IŞİD'e katılanların kimlik bilgilerini içeren belgeler yayımlandı

16 Mayıs 2016 22:15

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Yayımlanan belgeler, Belçika’dan IŞİD’e katılanlarla sınırlandırıldı.

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Belçika Brüksel’de yaşamış. 22 Temmuz 2014’te Kuzey Suriye’ye giriş yaparak IŞİD’e katılmış. Belgede ülke koduyla Belçika’dan iki telefon numarası not düşülmüş.

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Hemen hemen bütün IŞİD militanları “savaşçı” olmak isterken Muhammad, “intihar bombacısı” olmak istediğini belirtmiş. Belgelerde evli ve üç çocuk babası olan Muhammad’in IŞİD’e iki kişinin tavsiyesi ile katıldığı belirtiliyor.

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Janar Hekmat’ın dört dil bildiği ve otelde çevirmen olarak çalıştığı belirtilmiş. “Daha önce cihada katıldın mı?” sorusunu “Mujahideen Shura Council örgütüyle katıldım” diye cevaplamış.

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Belgelerde iddia edildiğine göre, birçok IŞİD militanı Suriye’ye 2014 yılında Şanlıurfa’nın Akçakale ilçesinden geçmiş.

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Tariq, kendisine bir şey olması durumunda haberdar etmeleri için annesinin ve ananesinin telefon numarasını örgüte vermiş. Tariq için “Belçika’da hırsızlıktan ve polis ile kavgadan hapse düşmüş” notu yazılmış.

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Yousef için iletişim numarası yazılmamış.

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Belçika’da Vilvoorde’de yaşayan Amimo’nun da Suriye’ye giriş tarihi 2014.

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Evli ve iki çocuk babası olan Fouad da 2014 yılında Tel Abyad’dan Suriye’ye giriş yapmış. Belgede, Fouad’ın iletişim numaralarının arasına eşinin telefon numarasını eklediği belirtilmiş.

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Belgede, Evli ve iki çocuk babası olan Saeed’in Suudi Arabistan, Tunus, Cezayir ve Avrupa’da birçok ülkede gezdiği belirtilmiş.

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Cankurtaran da 2014 yılında Tel Abyad’dan Suriye’ye giriş yapmış. İki yıl üniversite okuyan Cankurtaran, daha “cihada” katılmadığını belirtmiş.

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Belgelere göre, “Kimin referansıyla IŞİD’e katıldığına” dair başlığa “hiç kimse” yazılması Hajjawi’yi diğer militanlardan ayıran özellik olduğu belirtiliyor.

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Muhamed’in Belçika vatandaşı kesin olmamakla beraber IŞİD’e Belçika’dan aldığı referansla katıldığı belirtilmiş. Belgede “Pasaportunu Türkiye’de kardeşlerinde bıraktı” notunun düşmüş olması dikkat çekiyor.

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Al Aan TV, Dubai merkezli Arapça yayın yapan bir haber sitesi

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