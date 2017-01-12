Beklenen özellik Android'e de geldi
12 Ocak 2017 02:39
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Artık Android kullanıcıları da Whatsapp'tan GIF alıp gönderebilecek.
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IOS için bir süre önce kullanıma sunulan GIF arama ve ekleme özelliği artık Android’lerde de var.
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Android için yayınlanan WhatsApp 2.17.6 beta güncellemesiyle emoji butonunu kullanarak GIF kütüphanesine ulaşabilir bir GIF seçerek paylaşabilirsiniz.
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WhatsApp 2.17.6 beta’da GIF özelliği ile birlikte dosya paylaşımları da güncellendi.
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WhatsApp’taki gönderilerinize artık tek seferde 30 dosya yükleyebilecek.
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