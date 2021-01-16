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Begüm Kütük: Çanağı kırdım

Evinde ayağı kayıp, düşen oyuncu Begüm Kütük'ün sakrum kemiği kırıldı. 41 yaşındaki oyuncu Begüm Kütük, kendisiyle ilgili yapılan haberi esprili bir dille paylaştı.

16 Ocak 2021 13:17

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Evinde ayağı kayıp, düşen oyuncu Begüm Kütük'ün sakrum kemiği kırıldı.

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Begüm Kütük kendisi hakkında yapılan haberlerle ilgili esprili bir paylaşım yaptı.

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Begüm Kütük "Çanağı kırdım" diyerek geçmiş olsun mesajlarına teşekkür etti.

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Ünlü oyuncu yaşadığı talihsiz kazayla ilgili şu paylaşımı yaptı:

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