Beckham ailesine yeni bir milyoner eklendi

Manchester United ve İngiliz futbolunun unutulmaz ismi David Beckham'ın 19 yaşındaki oğlu babasının izinden gidiyor.
31 Aralık 2021 10:16
17
David Beckham yeşil sahanın en popüler isimlerinden biri. İngiliz futbolunun unutulmazı 2013'de krampolarını astı ancak futbolla iç içe olmaya devam ediyor. David Beckham ortağı olduğu MLS ekibi Inter Miami'de başkanlık görevini yürütüyor.
27
4 çocuklu David Bechkam futbol kimliği kadar özel hayatıyla devamlı olarak göz önünde olmaya devam ediyor. Eşi Victoria Beckham, 22 yaşındaki Brooklyn, 19 yaşındaki Romeo, 16 yaşındaki Cruz ve 10 yaşındaki Harper da popüler tablonun diğer parçaları haline dönüştü.
37
Inter Miami'nin rezerv takımlarından olan Fort Lauderdale CF'de forma giyen Romeo Beckham, geçtiğimiz günlerde yaptığı anlaşmayla ailenin yeni milyoneri oldu.
47
19 yaşındaki Romeo, Puma'nın yeni reklam yüzü olarak sözleşme imzaladı. Genç futbolcu bu işbirliği için 1.2 milyon Sterlin alacak.
57
Markayı 'Geleceğin Z' sporcularından biri olarak temsil edecek olan kanat oyuncusu, USL League 1'de mücadele eden takımında ikinci sezonuna hazırlanıyor.
67
2013 yılında Burberry ile ilk büyük anlaşmasını imzalayan, Romeo Beckham, 8 yaşındayken ülkesinde 'en iyi giyinen'ler listesinde 26. sırada seçilmişti.