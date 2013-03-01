Bebeklerin neden ağladığını keşfetme klavuzu

İspanyol bilim insanlarının gerçekleştirdiği çalışma sonucunda, bebeklerin neden ağladığını keşfetmek kolaylaştı.
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Araştırma sonuçlarına göre bebeklerin göz ve ağız hareketleri onların neden ağladığını ele veriyor.
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Spanish Journal of Psychology dergisinde yayınlanan makaleye göre, kızgın bir bebek, onu kızdıran kişiye doğru hafif kısık gözlerle bakıyor, ağlarken ağzı yarım ya da tamamen açık oluyor. Ayrıca ağlamanın şiddeti kademeli olarak artıyor.
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Ağrısı olan bir bebek ise gözleri kapalı ve kaşları çatılmış bir şekilde ağlıyor. Gözlerini açsa bile uzak bir noktaya bakıyor.
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Korkmuş bir bebek gözleri ve ağzı açık bir şekilde ağlıyor. Bakışları ise hareket eden nesnelere odaklanma eğiliminde oluyor. Ağlama giderek şiddetlenerek bir anda en yüksek seviyeye çıkıyor.