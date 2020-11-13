Bebek Parkı’nın ortasına yapılmak istenen tuvalet, tepkiler sonrası iptal edildi
13 Kasım 2020 12:00
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Bebek Parkı’nın ortasına yapılmak istenen tuvalet, tepkiler sonra iptal edildi
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Bebek Parkı'nda geçen gün, etrafı şeritlerle çevrili alana açılan çukur, çevre sakinlerinin dikkatini çekti. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü tarafından parkın ortasına tuvalet yapılacağını öğrenen mahalle sakinleri, duruma sosyal medyadan tepki yağdırdı.
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Yapılması planlanan tuvaletin yerinin çocukların oyun parkının hemen yanında olması ise hijyen açısından ailelerin tepkisine neden oldu. Şikâyetlerin ardından ise çalışmalar durduruldu ve 2 gün önce açılan çukur kapatıldı.
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Yapılması planlanan tuvaletin yerinin çocukların oyun parkının hemen yanında olması ise hijyen açısından ailelerin tepkisine neden oldu. Şikâyetlerin ardından ise çalışmalar durduruldu ve 2 gün önce açılan çukur kapatıldı.
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Tuvalet yapıldığını öğrendim. Ama şurada bir tuvalet var zaten. Belediyenin koyduğu gayet de güzel bir tuvalet var. Ben de beyaz masaya şikayet yazısı yazdım. Çünkü burası çocuklarımızın oynadığı yer. Zaten yeşillik alanımız az. Dün bir şikayet yazısı yazdım. Ama akşam muhtarlıktan vazgeçildiğine dair bir bilgi aldım. Yapılmayacakmış vazgeçmişler öyle dediler.
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Tuvalet yapıldığını öğrendim. Ama şurada bir tuvalet var zaten. Belediyenin koyduğu gayet de güzel bir tuvalet var. Ben de beyaz masaya şikayet yazısı yazdım. Çünkü burası çocuklarımızın oynadığı yer. Zaten yeşillik alanımız az. Dün bir şikayet yazısı yazdım. Ama akşam muhtarlıktan vazgeçildiğine dair bir bilgi aldım. Yapılmayacakmış vazgeçmişler öyle dediler.
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Bebek Parkı'na çocuklarıyla sürekli geldiğini söyleyen Derya Bilgin, yapılması planlanan tuvaletin yanlış bir karar olduğunu söyledi. Bilgin, “Bilmiyorum çok hoşuma gitmedi bu durum şu an. Şu sıralar çok dışarı çıkmadığımız için bilmiyordum açıkçası.
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. Parkta bir muhtarlık sıkıntısı olduğunu biliyordum ama tuvaletin yerinin değiştirileceğini bilmiyordum. İptali iyi olmuş yani çünkü çok ters bir yer burası. Piknik yaptığımız, top oynadığımız, çocuklarımızın dolaştığı bir yerin ortasında, yeşilliğin ortasında tuvaletin olmasını çok doğru bulmadım açıkçası" dedi.
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Bebek Parkı'na yürüyüş yapmak için sürekli geldiğini belirten Semih Levi, çocukların oynadığı bir parkın hemen yanında tuvalet olmasının, hijyen açısından da sağlıklı olmadığını söyledi. Levi, “Yani çok hoş düşünmüyorum zaten kenarda var.
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. Burada insanlar sandalyeleri ile oturuyorlar hafta sonları. Bir ihtiyaç tuvalet tamam ama zaten köşede var. Yerinin çok uygun olduğunu düşünmüyorum. Çalışmaların durdurulması isabetli bir karar olmuş.
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Gerekli olduğunu düşünmüyorum. Hem görsel olarak yanlış hem çocukların yanı başında hijyen olarak da doğru olmadığını düşünüyorum. Bilseydim ben de şiâayet ederdim" ifadelerini kullandı.