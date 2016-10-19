BBC seçti; işte yılın en iyi fotoğrafları

Bir orangutanın, incirlere ulaşma hedefiyle tırmanışta oduğu bu an, fotoğrafçısına "2016 Yaban Hayatı Fotoğrafçısı" ödülünü kazandırdı.
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Yılın Genç Fotoğrafçısı ödülü ise İngiltere'den 16 yaşındaki Gideon Knight'ın "Ay ve Karga" isimli fotoğrafına verildi. Knight, Londra'daki Valantines Parkı'nda çektiği fotoğrafla ödüle layık görüldü.
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"Kent" kategorisinde birinciliği ise "Geçitteki Kedi" isimli bu fotoğraf aldı. Hintli fotoğrafçı Nayan Khanolkar tarafından Mumbai banliyösünde çekilen fotoğraf, 4 aylık bir çalışmanın karşılığı.
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"Kent" kategorisinde finale kalan bu fotoğrafsa İspanya'da çekildi. Fotoğrafçı Juan Jesús González Ahumada, rafineriye yaklaşan fırtına bulutları ile bacalardan yükselen beyaz dumanları çerçeve içine almış. Kompozisyonunu tamamlayansa dikkatli bakınca elektrik direğine üzerinde yuva yaptığı görülen bir leylek.
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İngiliz fotoğrafçı Sam Hobson, "Kent" kategorisinde finale kaldığı bu fotoğrafı çekebilmek için haftalarca çalışmış. Bir yandan tilki ailesinin güvenini kazanırken, diğer taraftan en doğru açıyı belirleyebilmek için denemeler yapmış.
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"Omurgasızlar" kategorisinin birincisi olan fotoğrafın ismi "Nesli tükenen ışık". Fotoğrafçı Angel Fitor, güney doğu İspanya'da çektiği bu varil denizanası fotoğrafı için 3 yıllık bir hazırlık süreci geçirmiş.
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İtalyan fotoğrafçı Valter Binotto'nun "Bitki" kategorisinin birincisi olduğu fotoğraf Kuzey İtalya'da çekildi. Kompozisyondaki huş ağacının, dişi ve erkek çiçekleri yan yana bulunmalarına karşın döllenme için aralarında polen transferi gerekiyor.
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Foto muhabiri Paul Hilton, "Pangolin Pit" adını verdiği bu şoke edici fotoğrafla, "Yaban Hayatı Foto Muhabirliği" ödülüne hak kazandı. Bu fotoğrafta, bir memeli hayvan türü olan ve tamamı kareye sığmayan 4000 dondurulmuş pangolin yer alıyor.