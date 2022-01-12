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Bazı illerde şiddetli fırtına etkili oldu: Ağaçlar devrildi, çatılar uçtu, dükkânların camları patladı

Kırklareli’de eğitime bir gün ara erildi

12 Ocak 2022 06:37

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Bazı illerde şiddetli fırtına etkili oldu: Ağaçlar devrildi, çatılar uçtu, dükkânların camları patladı

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Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nden yapılan uyarıların ardından akşam saatlerinde başlayan kuvvetli fırtına Kırklareli, Çorlu ve İstanbul’da etkili oldu. Ağaçlar devrildi, çatılar uçtu, dükkânların camları patladı. Kırklareli’nin il merkezi ve Kofçaz ilçesinde, eğitim- öğretime 1 gün ara verildi.

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Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nden yapılan uyarıların ardından akşam saatlerinde başlayan kuvvetli fırtına Çorlu’da etkili oldu. Zafer, Rumeli ve Muhittin mahallerinde ağaçlar devrildi. Kısa sürede olay yerine ulaşan Çorlu İtfaiye İstasyon Amirliği ekipleri, yola devrilen ağaçları ortadan kaldırdı. Ali Osman Çelebi Bulvarı üzerinde bulunan Çorlu - Süleymanpaşa yolu kavşağında aydınlatma direği devrildi. Çok sayıda bina çatısının da uçtuğu bildirildi. Kuvvetli fırtına nedeniyle vatandaşlar, can güvenlikleri açısından dikkatli olmaları konusunda uyarıldı.

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İstanbul, Bağcılar'da da 4 katlı bir binanın çatısı şiddetli rüzgar nedeniyle uçtu. Uçan çatının düştüğü sokaktaki araçlarda hasar oluştu.

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