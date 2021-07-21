Bayramın ikinci günü yola çıkanlar TEM’i kilitledi
Tatil için bayramın ikinci günü yola çıkanlar TEM’de yoğunluk oluşturdu
21 Temmuz 2021 09:48
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İstanbul ve çevre illerden memleketlerine ya da tatil bölgelerine gitmek için bayramın ikinci gününde yola çıkan vatandaşlar, TEM Otoyolu’nda yoğunluk oluşturdu.
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Sabahın erken saatlerinden itibaren başlayan yoğunluk havadan görüntülendi.
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Kurban Bayramı’nın ikinci gününde TEM Otoyolu’nda yoğunluk oluştu.
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TEM Otoyolu Derince, Körfez, İzmit geçişinde trafik zaman zaman durma noktasına geldi.
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Bayramın ikinci günü yola çıkanlar TEM’i kilitledi
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Bayramın ikinci günü yola çıkanlar TEM’i kilitledi
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