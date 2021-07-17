Bayramda nüfusunun 5 katı turist ağırlayacak; belediye çalışanlarının izinleri iptal edildi
9 günlük Kurban Bayramı’nı fırsat bilen vatandaşlar, sahil beldelerine akın etti. Muğla'nın kış nüfusu 123 bin olan Marmaris ilçesinde, turizmciler, Kurban Bayramı sürecinde konaklama ve günübirlik gelenlerle birlikte nüfusun 5 katı kadar kişinin tatil yapacağını söyledi. Yaşanacak tatilci yoğunluğu dikkate alınarak, ilçede, bayram süresince belediye çalışanlarının izinlerinin iptal edildiği bildirildi.
17 Temmuz 2021 13:27
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Bayramda süresince nüfusunun 5 katı turist ağırlayacak; belediye çalışanlarının izinleri iptal edildi
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9 günlük Kurban Bayramı tatili öncesi Marmaris ve turistik kırsal mahallerinde tatilci yoğunluğu oluştu. Pandemi nedeniyle araçlarıyla gelmeyi tercih eden tatilciler, konaklama tesislerinin otoparkları dolunca yol kenarlarına park etti.
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Tatilciler gündüz plaj ile otellerin havuz başlarını, akşam ise çeşitli restoran ile kafeteryaların bulunduğu Kordon Caddesi ve Yat Limanı'nda yoğunluk oluşturdu.
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Tatilciler, 96 bar, disko ve gece kulüplerinin bulunduğu Barlar Sokağı'nda müziklerin kapanma saati olan 00.05'e kadar eğlendi.
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Marmaris ve Datça ilçelerine geçiş noktasındaki Çetibeli Jandarma Kontrol Noktası'ndan dün gece ve bugün yaklaşık 25 bin araç geçiş yaptı.
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Marmaris Emniyet Müdürlüğü verilerine göre ilçe merkezi ve Selimiye, Bozburun, Orhaniye, Söğüt gibi turistik mahallelerde 14 bin araç olduğu bildirildi. Çadır kamplar dolarken, ağaç altlarına çadır kuranlar oldu.
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Türkiye Otelciler Federasyonu (TÜROFED) Başkan Yardımcısı ve Güney Ege Turistik Otelciler ve İşletmecileri Birliği (GETOB) Başkanı Bülent Bülbüloğu, "3 yıldız ve üzeri her şey dahil çalışan nitelikli otellerimizin hepsi dolu. Doluluk deniz kıyısı otellerde yüzde 100. Niteliksiz dediğimiz apart otel gibi konaklama tesislerin çoğunluğu açmadı. Kurban Bayramı öncesi ciddi rezervasyon vardı. Şu an iç pazarda talep çok fazla.”
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“Bayram 3-4 gün önce başlamış oldu. Kurban Bayramı döneminde 500 bin üzerinde bir tatilci bekliyoruz. İlçenin kış nüfusunun 5 katı kadar bir nüfus olacaktır. 70 bin yatak kapasitemiz var ama tatilciler 2-3 günlük konaklama yapıyor. Bu nedenle yatak sıkıntısı çekmeyeceğiz. Bizler hazırlığımız yaptık misafirlerimizi bekliyoruz" dedi.
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Turizmciler, yoğunluktan memnunken Marmaris Belediyesi 9 günlük bayram süresince tüm izinleri kaldırdı.
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Belediye Başkanı Mehmet Oktay, yaptığı açıklamada, "Aldığımız bilgilere göre şimdiden bir yoğunluk oluştu. Bayram süresince yoğun bir tatilci bekliyoruz. 240 temizlik işçimiz, 56 çöp aracı ilçe merkezi ve 13 kırsal mahallesinde 24 saat esasına göre çalışacak. Çöp alma sefer sayılarımızı artırdık. Tatilcilerimizin ve Marmarislilerin sorunlarına anında çözüm bulmak için tüm mesai arkadaşlarımız görevde olacaktır. Hepimiz teyakkuz halindeyiz" dedi. (DHA)
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Bayramda süresince nüfusunun 5 katı turist ağırlayacak; belediye çalışanlarının izinleri iptal edildi
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Bayramda süresince nüfusunun 5 katı turist ağırlayacak; belediye çalışanlarının izinleri iptal edildi
1313
Bayramda süresince nüfusunun 5 katı turist ağırlayacak; belediye çalışanlarının izinleri iptal edildi