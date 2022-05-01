Bayramda bu hataları yapmayın

Bayram tatiliyle yazlıkta evde sıcaklardan yemek yapmaya üşenilip sürekli kızartmalar, hamur işleri tüketilmeye başlanır. Bunlar pratik olabilir ancak sağlık açısından zararlıdır ve kilo almanıza sebep olurlar
01 Mayıs 2022 22:22
15
Bayram tatiliyle yazlıkta evde sıcaklardan yemek yapmaya üşenilip sürekli kızartmalar, hamur işleri tüketilmeye başlanır. Bunlar pratik olabilir ancak sağlık açısından zararlıdır ve kilo almanıza sebep olurlar
25
Özellikle su içme alışkanlığı olmayan kişilerin yaz mevsiminde yaptığı en büyük hata asitli içecekleri çokça tüketmeleridir. Biliyoruz ki bayramda da tatlıların yanında eksik olmuyorlar fakat bu içeceklerden alınan sıvılar hiçbir zaman suyun yerine geçmiyor ve de daha fazla kalori almanızı sağlıyorlar.
35
Aşırı kafein tüketimi vücudunuzdan suyun atılmasını sağlar. Özellikle bayramda her gittiğiniz yerde sürekli ikram edilen çay ve kahveler ile yaz aylarında sıvı gereksinimi artan vücudunuz daha fazla susuz kalır. O yüzden çay, kahve, yeşil çay gibi kafeinli içecekleri içtiğinizde yeteri kadar su içtiğinizden emin olun. Bu içeceklerdeki miktara dikkat etmenizi gerektiren bir diğer sebep ise bu içeceklerin susuzluğu bastırmasıdır. Susuzluk bastırılınca da vücudun su ihtiyacını karşılayamazsınız.
45
Unutmayın yaz aylarında terleyen vücudumuz, daha fazla suya ihtiyaç duyar, siz her gün en az 2 litre su için ve de sadece içtiğiniz suyun su yerine geçtiğini unutmayın.
55
Birkaç dakikada yediğiniz kalorili bir yiyeceğin yakılması 1-2 saatlik bir egzersiz ile mümkündür. Böyle düşününce yüzmenize bu kadar güvenemezsiniz değil mi?