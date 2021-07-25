Bayram tatilinin son gününde yollarda son durum!

9 günlük Kurban Bayramı tatili bugün sona eriyor. Tatilcilerin dönüşü günlerdir sürüyor. Dönüşü son güne bırakanlar da yollara düştü. Bayram tatilinin son gününde deniz ve karayollarında son durum şöyle:
25 Temmuz 2021 14:20
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Kurban Bayramı tatilinden dönenler zaman zaman TEM Otoyolu Kocaeli geçişinde yoğunluk oluşmasına neden oluyor.
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Korutepe Tüneli içerisinde İstanbul istikametinde meydana gelen 4 aracın karıştığı zincirleme trafik kazası sonrası trafik durma noktasına geldi
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TEM Otoyolu Korutepe Tüneli'nden itibaren kilometrelerce kuyruk oluştu.
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Karayolları ekipleri hasar gören araçları yaklaşık yarım saat içinde emniyet şeridine aldı. Yol ulaşıma açılırken, yoğunluk devam etti.
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Çanakkale'deki feribot iskelelerinde, Kurban Bayramı'nın 3'üncü gününde başlayan yoğunluk, bugün de sürdü.
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Son 3 gündür, her gün 2 kilometreyi aşan araç kuyruğunun bugün daha az olduğu görüldü.
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Gestaş firması, Çanakkale iskelesinden Eceabat ilçesine 2, Kilitbahir köyüne 5 feribot, Lapseki ilçesinden Gelibolu ilçesine ise 7 feribotla tarifesiz seferler yapıyor. Bozcaada-Geyikli hattında 2 ve Gökçeada-Kabatepe hattında ise 3 feribotla sefer yapılıyor.
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Bayram tatilinde 5 bin olan nüfusu yaklaşık 75 bine çıkan Avşa Adası’nda, tatilcilerin dönüş yoğunluğu başladı.
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İDO adaya ek seferler düzenlerken, iskeledeki yoğunluk dikkat çekti.
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Tekirdağ'dan İstanbul yönüne doğru yoğunluk yaşanıyor.
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Marmaraereğlisi ilçesindeki ışıklı kavşaklarda, zaman zaman 2 kilometreyi bulan araç kuyrukları oluştu.
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İl Emniyet Müdürlüğü Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü, yoğun araç trafiğinin yaşandığı kavşaklarda önlem aldı.
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Geçen yıllarda yoğunluğun oluştuğu Yalova'daki Topçular Feribot İskelesi, bu yılı sakin geçirdi.
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Geçen yıllarda Osmangazi Köprüsü yerine deniz yolunu tercih edenlerin yoğunluk oluşturduğu Yalova’daki Topçular Feribot İskelesi'nin bu yıl sakin olduğu gözlendi.
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İskelede 18 gemiden 12’si hizmet veriyor. Sabahın erken saatlerinden itibaren yoğunluğun yaşanmadığı iskelede, günün ilerleyen saatlerinde ise yoğunluk bekleniyor.
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Bayram tatilinin son gününde, TEM'in Bolu geçişinde akıcı yoğunluk oluştu.
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Ulaşımda herhangi bir aksama yaşanmıyor.
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Dönüşlerin günlere yayılması nedeniyle Bolu geçişinde trafikte herhangi bir olumsuzluk beklenmiyor.