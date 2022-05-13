Başrol oyuncusu diziyi terk etti, sezon finali dublörle tamamlanacak
13 Mayıs 2022 13:31
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Başrol oyuncusu diziyi terk etti, o dizinin sezon finali dublörle tamamlanacak
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Emanet dizisinde Seher karakterini canlandıran Sıla Türkoğlu’nun finaline az bir süre kalırken diziden ayrıldığı ortaya çıktı. Sezon finali çekimlerine katılmayan oyuncunun İzmir’deki ailesinin yanına gittiği açıklandı.
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3. sezonda yer almak istemediğini yapımcı şirkete bildiren oyuncunun sözleşmesi devam ettiği için yapımcı şirket tarafından reddedildiği öğrenildi. Snob Magazin'in haberine göre, diziden ayrılma kararı alan oyuncu, sözleşmesinin hemen sonlandırılmasını talep etti. Yapımcı şirket, hikâyesi devam ettiği için bu isteğini kabul etmeyince, Sıla Türkoğlu dizinin sezon finali çekimlerine katılmadı. Şirket, mart ayı sonunda çekilen sezon finalini dublörle tamamlamak zorunda kaldı.
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Sıla Türkoğlu’nun sezon finalinden sonra, mayıs ayının ilk günlerinde yapılan 3.sezon tanıtım çekimlerine de katılmadığı ortaya çıktı.
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Sıla Türkoğlu, aşk yaşadığı iddia edilen Halil İbrahim Ceyhan ile başrollerde yer alıyordu.