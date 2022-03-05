Başkentte 'savaşa hayır' eylemi; Ukrayna Büyükelçisi Vasyl Bodnar da katıldı
Ankara'da yaşayan Ukrayna uyruklular, Rusya'nın ülkelerine yönelik saldırısını protesto etti. Basın açıklaması yapan Ukrayna Büyükelçisi Vasyl Bodnar, Türkiye'den aldıkları desteği hiçbir ülkeden almadıklarını söyledi.
05 Mart 2022 17:14
111
Ankara'da yaşayan Ukrayna uyruklular, Rusya'nın ülkelerine yönelik saldırısını protesto etti. Basın açıklaması yapan Ukrayna Büyükelçisi Vasyl Bodnar, Türkiye'den aldıkları desteği hiçbir ülkeden almadıklarını söyledi.
211
Türkleri Kültür ve Yardımlaşma Derneği de destek verdi. Ankara'da yaşayan Ukrayna uyruklular, Ukrayna ve Türkiye bayrakları ile Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırılarını protesto etti.
311
Ellerinde 'Savaşa hayır', 'Katil Putin, Ukrayna'dan defol', 'Türkiye-Ukrayna omuz omuza', 'Yaşa Türkiye, yaşa Ukrayna' yazılı dövizler bulunan grup, 'Türkiye Ukrayna birlikte geleceğe' yazılı pankart açıp, sloganlar attı.
411
Ukrayna Büyükelçisi Vasyl Bodnar, Türkiye'den aldıkları desteği hiçbir ülkeden almadıklarını söyleyerek, "Bu bağlamda Türkiye Cumhurbaşkanı'na ve Türk halkına en samimi şükranlarımı sunuyorum. Ukrayna kendini savunabilir. Bunu yapmaya devam edeceğiz. Dünyanın bunu anlaması bizim için önemli. Hukuka aykırı şeyler yapılıyor. Öldürülen kadın ve çocuk sayısı artık onlarca rakamlarla ifade ediliyor. Öldürülen sivil halkın sayısı da yüzlerce sayılarla ifade ediliyor. Düşman da kayıplar vermeye devam ediyor. Topraklarımızdan gidene kadar kayıplar vermeye devam edecek. Biz barışçıl insanlarız. Barış istiyoruz ve müzakereye açığız ama özgürlüğümüzün, haklarımızın kısıtlanmasını asla kabul etmeyeceğiz" dedi.
511
Büyükelçi Bodnar, Rusya'nın tüm dünyadan tek cevap aldığını belirterek, "O da 'Savaşa hayır'. Batı şimdilik açık bir şekilde Rusya ile karşı karşıya gelmekten korkuyor ama tüm dünya şu an Ukrayna’da neler olduğunu, Putin’in nasıl suçlar işlediğini görüyor. 'Savaşa hayır' dememiz lazım. Yaşasın Ukrayna, Yaşasın Türkiye" diye konuştu.
611
Başkentte 'savaşa hayır' eylemi; Ukrayna Büyükelçisi Vasyl Bodnar da katıldı
711
Başkentte 'savaşa hayır' eylemi; Ukrayna Büyükelçisi Vasyl Bodnar da katıldı
811
Başkentte 'savaşa hayır' eylemi; Ukrayna Büyükelçisi Vasyl Bodnar da katıldı
911
Başkentte 'savaşa hayır' eylemi; Ukrayna Büyükelçisi Vasyl Bodnar da katıldı
1011
Başkentte 'savaşa hayır' eylemi; Ukrayna Büyükelçisi Vasyl Bodnar da katıldı
1111
Başkentte 'savaşa hayır' eylemi; Ukrayna Büyükelçisi Vasyl Bodnar da katıldı