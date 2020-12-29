Basında transfer iddiaları: Salih Galatasaray'la anlaştı, Fenerbahçe Sokratis'i istiyor
29 Aralık 2020 10:18
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Ara transfer döneminin başlamasına günler kala basında çıkan transfer haberleri şöyle:
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Galatasaray, Gheorghe Hagi futbol akademisinde yetişen 17 yaşındaki genç yetenek Roberto Malaele'yi gözüne kestirdi. Şükrü Hanedar genç oyuncu için Romanya'ya gidecek. (AKŞAM)
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Premier Lig ekibi Everton, Christian Luyindama'yı kadrosuna katmak istiyor. Galatasaray başarılı savunmacı için en az 10 milyon euro istiyor. (AKŞAM)
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Trabzonspor, sezon başında da gündemine olan Yunus Mallı ile yeniden ilgileniyor. (FANATİK)
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Fenerbahçe stoper transferi için gözünü Ada'ya çevirdi. Sarı-lacivertliler, Arsenal ile sözleşmesini feshetmesi beklenen Sokratis'i renklerine bağlamak istiyor. (FANATİK)
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Atletico Madrid'deki sözleşmesini Ocak ayında feshedeceği konuşulan Diego Costa, Galatasaray'ın gündeminde. Sarı-kırmızılılar oyuncunun menajeriyle görüşmeyi sürdürüyor. (FANATİK)
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Galatasaray, Kasımpaşa'da sözleşmesi bitecek Aytaç Kara ile anlaştı. Devre arasında takıma katılması beklenen oyuncuyla 2,5 yıllık sözleşme imzalanacak. (SABAH)
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Monaco, Onyekuru'yu kiralık göndermek istemiyor. Fransız kulübü oyuncu için zorunlu satın alma opsiyonu isterken 7.5 milyon euro talep ediyor. Galatasaray ile Monaco yeniden görüşecek. (HÜRRİYET)
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Galatasaray, Alanyaspor ile kontrat uzatmak istemeyen Salih Uçan ile anlaştı. Orta saha oyuncusu ara transferde takıma katılacak. (SÖZCÜ)
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Fenerbahçe sezon başında Lazio'ya sattığı Vedat Muriqi'i kiralamak isterken İtalyan ekibinin teknik direktörü Simone Inzaghi, Kosovalı golcünün ayrılığına sıcak bakmıyor. (TÜRKİYE)
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Galatasaray'a menajerler Diego Costa ve Hulk'u önerirken Fatih Terim yönetimden Sao Paulo'nun 20 yaşındaki golcüsü Brenner'i istedi. (TAKVİM)
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