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Basın meslek örgütlerinden Murat Ağırel ve Barış Pehlivan'ın yeniden cezaevine girmesine tepki: "Bu utançtan vazgeçin, dönün bu yanlıştan!"

15 Şubat 2022 12:53

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Basın meslek örgütleri, Barış Pehlivan ve Murat Ağırel yeniden tutuklanarak Silivri Cezaevi'ne gönderildi 'MİT mensubu haberleri' davasında cezalarının onanmasının ardından gazeteci Murat Ağırel ve Barış Pehlivan’ın yeniden cezaevine girmesine tepki gösterdi.

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Basın meslek örgütlerinden Murat Ağırel ve Barış Pehlivan'ın yeniden cezaevine girmesine tepki: "Bu utançtan vazgeçin, dönün bu yanlıştan!"

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Basın meslek örgütlerinden Murat Ağırel ve Barış Pehlivan'ın yeniden cezaevine girmesine tepki: "Bu utançtan vazgeçin, dönün bu yanlıştan!"

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Basın meslek örgütlerinden Murat Ağırel ve Barış Pehlivan'ın yeniden cezaevine girmesine tepki: "Bu utançtan vazgeçin, dönün bu yanlıştan!"

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Basın meslek örgütlerinden Murat Ağırel ve Barış Pehlivan'ın yeniden cezaevine girmesine tepki: "Bu utançtan vazgeçin, dönün bu yanlıştan!"

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