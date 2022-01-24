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Basın meslek örgütleri 29 yıl önce öldürülen gazeteci Uğur Mumcu'yu andı: Baskılara, tehditlere rağmen gazetecilikte ısrarın sembolüydü

24 Ocak 2022 10:39

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Basın meslek örgütleri 29 yıl önce öldürülen gazeteci Uğur Mumcu'yu andı: Baskılara, tehditlere rağmen gazetecilikte ısrarın sembolüydü

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Türkiye basın tarihinde haberleri, yazıları, dosyaları ve kitaplarıyla büyük bir iz bırakan gazeteci Uğur Mumcu’nun öldürülmesinin üzerinden tam 29 yıl geçti. 

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Basın meslek örgütleri 29 yıl önce öldürülen gazeteci Uğur Mumcu'yu andı: Baskılara, tehditlere rağmen gazetecilikte ısrarın sembolüydü

47

Basın meslek örgütleri Uğur Mumcu'yu andı.

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Basın meslek örgütleri 29 yıl önce öldürülen gazeteci Uğur Mumcu'yu andı: Baskılara, tehditlere rağmen gazetecilikte ısrarın sembolüydü

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Basın meslek örgütleri 29 yıl önce öldürülen gazeteci Uğur Mumcu'yu andı: Baskılara, tehditlere rağmen gazetecilikte ısrarın sembolüydü

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Basın meslek örgütleri 29 yıl önce öldürülen gazeteci Uğur Mumcu'yu andı: Baskılara, tehditlere rağmen gazetecilikte ısrarın sembolüydü

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