Basın meslek örgütleri 29 yıl önce öldürülen gazeteci Uğur Mumcu'yu andı: Baskılara, tehditlere rağmen gazetecilikte ısrarın sembolüydü
24 Ocak 2022 10:39
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Basın meslek örgütleri 29 yıl önce öldürülen gazeteci Uğur Mumcu'yu andı: Baskılara, tehditlere rağmen gazetecilikte ısrarın sembolüydü
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Türkiye basın tarihinde haberleri, yazıları, dosyaları ve kitaplarıyla büyük bir iz bırakan gazeteci Uğur Mumcu’nun öldürülmesinin üzerinden tam 29 yıl geçti.
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Basın meslek örgütleri 29 yıl önce öldürülen gazeteci Uğur Mumcu'yu andı: Baskılara, tehditlere rağmen gazetecilikte ısrarın sembolüydü
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Basın meslek örgütleri Uğur Mumcu'yu andı.
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Basın meslek örgütleri 29 yıl önce öldürülen gazeteci Uğur Mumcu'yu andı: Baskılara, tehditlere rağmen gazetecilikte ısrarın sembolüydü
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Basın meslek örgütleri 29 yıl önce öldürülen gazeteci Uğur Mumcu'yu andı: Baskılara, tehditlere rağmen gazetecilikte ısrarın sembolüydü
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Basın meslek örgütleri 29 yıl önce öldürülen gazeteci Uğur Mumcu'yu andı: Baskılara, tehditlere rağmen gazetecilikte ısrarın sembolüydü
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