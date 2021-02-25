Başım dağ saçlarım kardır | 114. doğum gününde özel fotoğraflarıyla Sabahattin Ali
25 Şubat 2021 20:30
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Başım dağ saçlarım kardır | 114. doğum gününde özel fotoğraflarıyla Sabahattin Ali: 41 yaşında öldürüldüğünde hikâyeleri, romanları ve şiirleriyle Türkiye ve dünya edebiyatına unutulmaz eserler bırakan Türkçenin en büyük seslerinden Sabahattin Ali, 114 yıl önce bugün, 25 Şubat 1907’de, Kırklareli / Eğridere’de doğdu. Büyük yazarı; özel fotoğraflarını T24 ile paylaşan kızı, piyanist, devlet sanatçısı Prof. Filiz Ali’ye ve torunu İdil Laslo’ya teşekkür ederek, saygıyla anıyoruz.
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Sabahattin Ali, 25 Şubat 1907’de doğdu. Soruşturmalar, davalar, cezaevleriyle geçen yılların ardından yurt dışına kaçmaya karar verdi. Temin ettiği kamyonla yurt dışına giderken, inzibat başçavuşu olduğu sırada ‘silah çaldığı’ gerekçesiyle ordudan atılan Ali Ertekin tarafından öldürüldü. Cesedi 16 Haziran 1948’de Kırklareli’nin Sazara köyü yakınlarında bulundu. Katil Ertekin, mahkemede “Milli Emniyet için çalıştığını” açıkladı, korundu ve afla salıverildi.
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Sabahattin Ali, kızı Filiz ile Ankara Güvenpark’ta.
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Ankara’da karartma yılları. Filiz Ali, bu fotoğrafın hikâyesini şöyle anlatıyor: “İkinci Dünya Savaşı karartma günleri dolayısıyla perdeler sımsıkı kapanmış. Suha halam bizimle kalıyor. (Ankara’da) Adalar apartmanı 11 numaralı dairede. Babam deklanşöre basmış, bir koşu koltuğa oturmuş aile fotosu için…”
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Filiz Ali anlatıyor: “Yıl 1939, annem, babam ve ben, Hipodrom’a (Ankara) at koşularını seyretmeye gitmişiz.
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Sene 1943, Eylül ayı. Ayvalı Şeytan Sofrası’nda Sabahattin Ali (soldan iklnci), Mustafa Seyit Sutüven, Nilüfer Saygun ve Adnan Saygun.
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Filiz Ali, Sabahattin Ali ve Aliye Ali (sağdan sola); Varlık Yayınları’nın kurucusu Yaşar Nabi Nayır’ın Ankara Bahçelievler’deki evinin önünde.
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Ankara Atatürk Orman Çiftliği, Göl Gazinosu. Sabahattin Ali arkada ayakta, sol başta Filiz Ali ve Aliye Ali.
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Sabahattin Ali, Ankara’da başladığı askerliğinde….
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Aliye Ali, Filiz Ali, Sabahattin Ali.
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Sabahattin Ali, tek çocuğu Filiz Ali ile trende…
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Aliye Ali ve Filiz Ali, Ankara-İstanbul treninde.
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Aliye Ali, Filiz Ali ile Ankara Kızılay’da.
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Aliye Ali ve Filiz Ali, Sabahattin Ali’nin bir dönem dramaturg olarak çalıştığı Cebeci’deki Ankara Devlet Konservatuvarı’nın bahçesinde. Fotoğrafı çeken Sabahattin Ali.
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Sabahattin Ali’nin eşi Aliye Ali (22 Şubat 1914-30 Mayıs 1999).
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Filiz Ali, annesi Aliye Ali’nin bu fotoğrafını anlatıyor: “Yıllar sonra 1960’larda, annem Akay Yokuşu’nun (Ankara Bakanlıklar T24) önünde benim objektifime yakalanıyor bu sefer. Ankara, henüz eski Ankara o zamanlar.”
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Filiz Ali, “İlk aşk” diye andığı bu fotoğrafta babası Sabahattin Ali ile birlikte.
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Aliye Ali, Filiz Ali ile birlilte, Ankara Atatürk Orman Çiftliği.
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Sene 1939. Aliye Ali, Ankara’da Ulus’tan Çankaya’ya kadar uzanan ve ‘Protokol Yolu’ olarak da bilinen Atatürk Bulvarı’nda bebeği Filiz Ali’yle.
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Ankara, Aliye Ali, Filiz Ali.
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Aliye Ali TBMM önünde. Filiz Ali, tarih için, “1966 olabilir” diyor.
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Sabahattin Ali ve Aliye Ali’nin kızı, piyanist, devlet sanatçısı Prof. Filiz Ali.