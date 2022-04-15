Başak Dizer ve Kıvanç Tatlıtuğ çiftinin bebekleri dünyaya geldi
Stil danışmanı Başak Dizer ile oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ çiftinin Kurt Efe adını verdikleri bebekleri bu sabah dünyaya geldi.
15 Nisan 2022 12:14
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Başak Dizer ve Kıvanç Tatlıtuğ çiftinin bebekleri dünyaya geldi
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2016 yılında yurt dışında nikâh masasına oturan Başak Dizer ve Kıvanç Tatlıtuğ çiftinin ilk bebekleri bu sabah 8.45'te Ulus'taki özel bir hastanede doğdu.
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2. Sayfa'nın haberine göre, ilk kez babalık heyecanı yaşayan Kıvanç Tatlıtuğ da doğuma girdi. Duygu yüklü anlar yaşayan oyuncunun, gözyaşlarına hakim olamadığı belirtildi.
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Kurt Efe bebeğin Kıvanç Tatlıtuğ'a benzediği ileri sürüldü.
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2014 yılında Kurt Seyit ve Şura'nın setinde aşk yaşamaya başlayan çift, çocuklarına diziden esinlenerek Kurt Efe adını koymaya karar verdiklerini açıklamıştı.
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Babalık heyecanını Twitter hesabından paylaşan Tatlıtuğ, “Kurt Efe'mizi sağlıkla kucağımıza aldık çok şükür. Mutluluğumuz tarifsiz. İsteyen herkese nasip olsun. Başak ve ben tüm güzel dileklerinize çok teşekkür ediyoruz. İyi ki varsınız…” ifadesini kullandı.
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Başak Dizer ve Kıvanç Tatlıtuğ çiftinin bebekleri dünyaya geldi