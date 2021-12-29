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Bartu Küçükçağlayan'ı hedef gösteren Nihat Genç'e sosyal medyada tepki: Bir de ağla istersen

29 Aralık 2021 11:19

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Bartu Küçükçağlayan'ı hedef gösteren Nihat Genç'e sosyal medyada tepki: Bir de ağla istersen

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Geçen günlerde Hasan Can Kaya'yı hedef gösteren Nihat Genç bu kez de Bartu Küçükçağlayan'ı hedef gösterdi. Bartu Küçükçağlayan'ın konserlerde etek giymesini ötekileştiren bir dille sosyal medya hesabından paylaşan Genç "Bartu Küçükçağlayan adlı şarkıcı sahneye yeşil etekle çıkıyor, magazin dünyası yıkılıyor, 'Ne olmuş canım, bir dolar fırtınasıydı, geldi geçti, indi çıktı, ne olmuş ki' diyenlere gelsin, hasar çok ağır diyorum, fırtına delmiş geçmiş, işte hortum sonrası memleketten manzaralar" dedi. Genç'in hedef göstermesine birçok sosyal medya kullanıcısı tepki gösterdi. O tepkilerden bazıları şöyle:

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