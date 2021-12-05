Barolar Birliği'nin seçimi bitti: yeni başkan Erinç Sağkan'a sosyal medyada tebrik mesajları
Türkiye Barolar Birliği'nin 36'ncı Olağan Genel Kurulu'nda, Erinç Sağkan yeni başkan seçildi. Sağkan'a sosyal medyada tebrik mesajı yağdı.
05 Aralık 2021 18:00
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Türkiye Barolar Birliği'nin 36'ncı Olağan Genel Kurulu'nda, Erinç Sağkan yeni başkan seçildi. Sağkan'a sosyal medyada tebrik mesajı yağdı.
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Barolar Birliği'nin seçimi bitti: yeni başkan Erinç Sağkan'a sosyal medyada tebrik mesajları
312
Barolar Birliği'nin seçimi bitti: yeni başkan Erinç Sağkan'a sosyal medyada tebrik mesajları
412
Barolar Birliği'nin seçimi bitti: yeni başkan Erinç Sağkan'a sosyal medyada tebrik mesajları
512
Barolar Birliği'nin seçimi bitti: yeni başkan Erinç Sağkan'a sosyal medyada tebrik mesajları
612
Barolar Birliği'nin seçimi bitti: yeni başkan Erinç Sağkan'a sosyal medyada tebrik mesajları
712
Barolar Birliği'nin seçimi bitti: yeni başkan Erinç Sağkan'a sosyal medyada tebrik mesajları
812
Barolar Birliği'nin seçimi bitti: yeni başkan Erinç Sağkan'a sosyal medyada tebrik mesajları
912
Barolar Birliği'nin seçimi bitti: yeni başkan Erinç Sağkan'a sosyal medyada tebrik mesajları
1012
Barolar Birliği'nin seçimi bitti: yeni başkan Erinç Sağkan'a sosyal medyada tebrik mesajları
1112
Barolar Birliği'nin seçimi bitti: yeni başkan Erinç Sağkan'a sosyal medyada tebrik mesajları
1212
Barolar Birliği'nin seçimi bitti: yeni başkan Erinç Sağkan'a sosyal medyada tebrik mesajları
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