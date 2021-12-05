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Barolar Birliği'nin seçimi bitti: yeni başkan Erinç Sağkan'a sosyal medyada tebrik mesajları

Türkiye Barolar Birliği'nin 36'ncı Olağan Genel Kurulu'nda, Erinç Sağkan yeni başkan seçildi. Sağkan'a sosyal medyada tebrik mesajı yağdı.

05 Aralık 2021 18:00

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Türkiye Barolar Birliği'nin 36'ncı Olağan Genel Kurulu'nda, Erinç Sağkan yeni başkan seçildi. Sağkan'a sosyal medyada tebrik mesajı yağdı.

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Barolar Birliği'nin seçimi bitti: yeni başkan Erinç Sağkan'a sosyal medyada tebrik mesajları

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Barolar Birliği'nin seçimi bitti: yeni başkan Erinç Sağkan'a sosyal medyada tebrik mesajları

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Barolar Birliği'nin seçimi bitti: yeni başkan Erinç Sağkan'a sosyal medyada tebrik mesajları

512

Barolar Birliği'nin seçimi bitti: yeni başkan Erinç Sağkan'a sosyal medyada tebrik mesajları

612

Barolar Birliği'nin seçimi bitti: yeni başkan Erinç Sağkan'a sosyal medyada tebrik mesajları

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Barolar Birliği'nin seçimi bitti: yeni başkan Erinç Sağkan'a sosyal medyada tebrik mesajları

812

Barolar Birliği'nin seçimi bitti: yeni başkan Erinç Sağkan'a sosyal medyada tebrik mesajları

912

Barolar Birliği'nin seçimi bitti: yeni başkan Erinç Sağkan'a sosyal medyada tebrik mesajları

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Barolar Birliği'nin seçimi bitti: yeni başkan Erinç Sağkan'a sosyal medyada tebrik mesajları

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Barolar Birliği'nin seçimi bitti: yeni başkan Erinç Sağkan'a sosyal medyada tebrik mesajları

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Barolar Birliği'nin seçimi bitti: yeni başkan Erinç Sağkan'a sosyal medyada tebrik mesajları

erinç sağkantbbmetin feyzioğlu
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