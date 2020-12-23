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Barış Arduç farklı bir karakterle dönüyor

Son olarak Çukur dizisinde Arık Böke Erdenet karakterini canlandıran Barış Arduç, yeni projesiyle izleyici karşısına çıkmaya hazırlanıyor.

23 Aralık 2020 22:23

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Barış Arduç bombayı patlattı. Gupse Özay ile mutlu bir evliliği olan oyuncu Barış Arduç, iş toplantısı için gittiği Etiler'de görüntülendi.

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Menajeriyle bir araya gelen Barış Arduç yeni projesiyle ilgili açıklama yaptı.

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Sabah'ta yer alan habere göre Barış Arduç, "Bu sefer farklı bir karakterde göreceksiniz beni. Psikopat bir rol olmayacak" dedi.

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Oyuncu, yasak olduğu için yeni yıla eşi Gupse Özay ile evde gireceklerini söyledi.

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