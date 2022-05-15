Barış Akarsu'nun hayatının anlatılacağı filmde oyuncu kadrosu belli oldu
15 Mayıs 2022 11:06
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Geçirdiği trafik kazasının ardından hayatını kaybeden Barış Akarsu'nun hayatını anlatacak filmle ilgili detaylar netleşmeye başladı. Akarsu'nun dedesi ve annesine hayat verecek olan oyuncular belli oldu.
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4 Temmuz 2007’de 28 yaşındayken rock müzisyeni Barış Akarsu’nun hayatını anlatan sinema filminin hazırlıkları devam ediyor. Yapımcılığını Özgür Tari'nin yapacağı, Fikri Harika Prodüksiyon imzalı filmin senaryosunu Mert Dikmen ve Can Anar kaleme alıyor.
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Barış Akarsu'yu İsmail Ege Şaşmaz'ın, Akarsu’nun sevgilisini Aslı Bekiroğlu’nun, Akarsu’nun arkadaşını ise Şafak Pekdemir’in canlandıracağı filmin en önemli rollerinden biri unutulmaz şarkıcının annesi Hatice Akarsu…
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Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre, Geçen kasım ayında pankreas kanseri nedeniyle vefat eden anne Akarsu'ya Ebru Nil Aydın hayat verecek.
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Çekimleri haziran ayında başlayacak olan filmde Barış Akarsu'nun dedesini iki sezondur 'Masumlar Apartmanı'nda seyirci karşısına çıkan usta oyuncu Metin Coşkun canlandıracak.