'Barınamıyoruz Hareketi'ne destek veren CHP’li Tanal: Oy uğruna ‘kanka’ demekle, mizansen buluşmayla gençlerin dostu olamazsınız!
20 Eylül 2021 11:07
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'Barınamıyoruz Hareketi'ne destek veren CHP’li Tanal: Oy uğruna ‘kanka’ demekle, mizansen buluşmayla gençlerin dostu olamazsınız!
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Kadıköy’de kira ve yurt fiyatlarına karşı tepki gösteren üniversitelilere destek vermek için Yoğurtçu Parkı’na giden CHP İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal, bugün sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda iktidarı eleştirdi. Tanal, “Oy uğruna ‘kanka’ demekle, mizansen buluşmayla gençlerin dostu olamazsınız!” dedi.
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Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Mersin'de 81 ilden üniversite kazanan gençlerle bir araya gelmişti. Aynı gün İstanbul’da barınma sorunu yaşayan gençler bir araya gelerek “Barınamıyoruz” eylemi gerçekleştirdi. Kira ve yurt fiyatlarına karşı tepki gösteren gençlere destek olan Tanal, eylem alanına polislerin gelmesine tepki gösterdi; “Aydınlık yarınlarımızın teminatı gençlerimizden korkan bir iktidar var karşımızda” dedi.
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“Barınamayan öğrencileri bankta uyutmamak için hemen polis yolladılar. Kanunsuz emri uygulatmadık” diyen Tanal, “Oy uğruna ‘kanka’ demekle, mizansen buluşmayla gençlerin dostu olamazsınız!” iadesini kullandı.