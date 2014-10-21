Barbara Palvin: Instagram kariyerimi zirveleştirdi
21 Ekim 2014 12:53
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Moda dünyasının son dönemdeki en gözde yüzlerinden Barbara Palvin, sosyal medyanın kariyeri üzerinde olumlu etkisi olduğunu söyledi.
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21 yaşındaki Macar model Palvin, Malibu adlı dergi için objektif karşısına geçti.
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1970'lerin modasını canlandıran giysilerle poz veren genç model, Instagram'da paylaştığı fotoğrafların kariyerine olumlu etkisi olduğunu söyledi.
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Barbara Palvin "Müşteriler nasıl göründüğümüzü merak ettiklerimde Instagram sayfamıza bakacaklar. Gerçekten de çok güzel selfie pozları çekebiliriz" dedi.
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16 yaşından bu yana moda dünyasında olan Barbara Palvin, 2012 yılında adı Justin Bieber'la birlikte anılınca daha çok dikkat çekti.
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Genç gelen şöhretin kendisini fazla değiştirmediğini söyleyen Palvin "Bir keresinde bir hayranım sokakta beni gördü 'Aman Tanrım sen Barbara'mısın diye sordu. Evet deyince de ağlamaya başladı. Ona ağlamamasını benim de tıpkı onun gibi bir insan olduğumu söyledim" diyerek bu konuya bakışını da ifade etti.