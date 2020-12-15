Banksy'nin son eserini duvarına yaptığı evin piyasa değeri 300 binden 5 milyon sterline yükseldi
Gerçek kimliği bilinmeyen dünyaca ünlü sanatçı Banksy'nin duvarına "Aachoo!!" isimli eserini çizdiği evin değeri katlandı.
15 Aralık 2020 12:14
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Gerçek kimliği bilinmeyen dünyaca ünlü sanatçı Banksy'nin duvarına "Aachoo!!" isimli eserini çizdiği evin değeri katlandı.
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300 bin sterline satışa çıkarılan evin üzerindeki eserin Banksy'ye ait olduğunun açıklanmasının ardından ev sahipleri fiyatı potansiyel olarak 5 milyon sterline çıkartacaklarını söyledi.
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Ev sahibinin oğlu Nich Makin, annesinin evi satmaktan vazgeçtiği ile ilgili iddiaları yalanlayarak, "Bir gün uyandığınızda gazetelerde şimdi evinizin değerinin 5 milyon sterlin olduğu yazıyorsa bir oturup düşünmelisiniz. Evin değeri değişti, ancak evin satılık olması konusunda bizim için değişen bir şey yok" diye konuştu.
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Sanat uzmanları, evin değerinin 17 katına çıktığını belirtiyor
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Ev, Bristol'ün en dik yokuşlarından birinde bulunuyor