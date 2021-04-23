Banknotlara en çok basılan meslekler, hayvanlar ve mimari yapılar
23 Nisan 2021 16:20
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Money.co.uk tarafından yapılan “Currency in colour” isimli araştırma, dünya genelinde kullanılan para birimlerinin hangi özelliklere sahip olduklarını ortaya koydu. Para birimlerinin değerinden çok tasarımlarına, üzerinde yer alan kişilerin mesleklerine dikkat çekilen araştırmada, pek çok ilginç detaya da ulaşıldı.
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Dünya genelinde, banknotlarda yer alan kişiler en çok hangi mesleklerden geliyor? Politikacılar: 547 banknot Kraliyet üyeleri: 320 banknot Yazarlar: 153 banknot Ordu mensupları: 108 banknot Bilim insanları: 52 banknot Sanatçılar: 36 banknot Müzisyenler: 34 banknot Din insanları: 25 banknot Akademisyenler: 20 banknot Yardımseverler: 16 banknot Mimarlar: 12 banknot Sporcular: 11 banknot İş insanları: 10 banknot Mucitler: 10 banknot Sağlıkçılar: 6 banknot Ekonomistler: 6 banknot
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Banknotlarda en çok bulunan mimari yapılar: Kale: 27 banknot Anıt: 25 banknot Ofis: 19 banknot Kilise: 18 banknot Köprü: 12 banknor Cami: 10 banknot Müze: 10 banknot Şehir: 9 banknot Ev: 8 banknot Eğitim kurumları: 8 banknot
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Dünya genelinde banknotlar en çok hangi renkte basılıyor? %23: Yeşil %18: Sarı %17: Gri %14: Mavi %10: Mor %7: Kırmızı %6: Kahverengi %4: Turuncu
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Dünya genelinde banknotlarda en çok hangi hayvan veya hayvan figürü var? Kuş: 78 At: 29 Fil: 26 Balık: 25 Aslan: 15 Zebra: 15 Deve: 14 Sığır: 13 Zürafa: 9 Kaplumbağa: 9