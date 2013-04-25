Bangladeş'te çöken bina sonrası ölenlerin sayısı 113'e çıktı
25 Nisan 2013 11:38
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Bangladeş'in başkenti Dhaka'ya 30 kilometre uzaklıkta meydana gelen olayda 8 katlı bir bina çöktü. Ölü sayısı 82'den 113 'e çıktı. Yüzlerce kişinin yaralandığı olay Yerel saatle 08.45'te meydana geldi. Çöken bina için daha önce güvenlik uyarısı yapıldığı ancak işverinin bunu dikkatte almadığı iddia edilirken, 8 katlı tekstil atölyesinin çöktüğü sırada, binada 2 binden fazla çalışanın olduğu belirtildi.
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İçişleri Bakanı Muhiuddin Khan binanın, yasalara uygun inşa edilmediğini ve birçok ihmalin söz konusu olduğunu ifade etti. Bina çevresinde arama kurtarma çalışmalarına devam edildiği kaydedildi.
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Bangladeş’te 4 bin 500 dolayında tekstil ve konfeksiyon firması faaliyet gösteriyor. Batılı hazırgiyim grupları için üretim yapılan fabrikalarda ağır koşullarda çalışanların çoğunluğunu kadınlar meydana getiriyor.
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Deutsche Welle Türkçe'de yer alan habere göre, Bangladeş, tekstil ve konfeksiyon üretiminde Çin’den sonra ikinci sırada geliyor. Ülkenin 24 milyar dolarlık ihracatının yüzde 80’lik kısmını tekstil ve konfeksiyon ürünleri meydana getiriyor.
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İngiliz gazeteleri bu haberine sayfalarında geniş yer ayırıyor. Bunun en önemli nedeniyse, çöken binada İngiliz giyim markaları için de üretim yapan konfeksiyon atölyelerinin bulunması.
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Independent haberi ‘Primark’ın fabrikası çöktü’ başlığıyla okurlarına duyuruyor. Gazete, çöken binada Primark ve diğer başka İngiliz giyim markalarına üretim yapan atölyelerin bulunduğunun altını çiziyor.
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Independent olaydan sonra Primark sözcüleri tarafından yapılmış açıklamaya da yer vermiş. Firma sözcüleri açıklamada olay karşısında şoke olduklarını ve çok üzüldüklerini bildirip, yaşamını yitirenlere baş sağlığı dilemiş. Açıklamada ayrıca, firmanın birkaç yıldır bazı sivil toplum örgütleri ve diğer perakendecilerle birlikte Bangladeş’deki fabrika standartlarının yeniden gözden geçirilmesi için çalıştığı belirtiliyor ve buna binaların sağlamlığını incelemenin bundan sonra bu kapsama sokulacağı sözü veriliyor.
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Guardian’a konuşan, ‘War on Want’ adlı, uluslararası çapta yoksullukla mücadele amacıyla faaliyet gösteren sivil toplum örgütünün yönetici Laia Blanch’sa yaşananlardan dolayı Bangladeş hükümetini de suçlamış. Blanch, Batılı uluslar için giyim malzemesi üreten bu fabrikalarda üretim yapan konfeksiyon işçilerinin ölümcül koşullarda çalıştırılmalarına izin verilmesinin tüyler ürpertici olduğunu belirtmiş.
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Bu olaydan sonra bugün Bangladeş genelinde grev yapılacak. İşçi ölümleri ve güvensiz şartlardan dolayı Bangladeş halkı gösterilerde bulunacak.