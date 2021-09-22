T24 LogoT24 Logo

Balotelli, dünya basınında: Kendisine 'beyinsiz' diyen teknik direktöre küstahca gol sevinciyle sataşıyor

22 Eylül 2021 11:14

114

Süper Lig'in 6. haftasında Adana Demirspor, Beşiktaş deplasmanında 3-0'dan 3-3'ü yakalarken Mario Balotelli'nin attığı gol ve sonrasındaki hareketleriyle yarattığı kargaşa, dünya basınında da geniş yer buldu.

214

Corriere dello Sport (İtalya) - "Balotelli, goller ve kavga: Pjanic'in Beşiktaş'ı ile 3-0'dan 3-3. Sonrası kaos..."

314

Fanpage (İtalya) - "Balotelli'nin eski düşmanından intikamı"

414

Sportal (İtalya) - "Mario Balotelli, geri döndü: Gol ve tartışmalı kutlama"

514

Sky Sport (İtalya) - "Balotelli'den goller ve rakip teknik direktör ile tartışma"

614

Ole (Arjantin) - "Mario Balotelli'nin kendisini dikkate almayan teknik direktörden intikamı"

714

UOL (Brezilya) - "Balotelli, kendisine 'beyinsiz' diyen teknik direktörü kışkırtarak arbedeye neden oldu"

814

L'Equipe (Fransa) - "Mario Balotelli, Adana Demirspor'u Beşiktaş'tan kurtardı"

914

Daily Mail (İngiltere) - "Mario Balotelli, Manchester City formasıyla LA Galaxy'ye karşı yaptığı kötü şöhretli vuruştan sonra kendisine 'beyinsiz' diyen Sergen Yalçın'a 8 yıl sonrasında sataşıyor"

1014

Mirror (İngiltere) - "Mario Balotelli, kendisine 'beyinsiz' diyen teknik direktöre küstahca gol sevinciyle sataşıyor"

1114

AS (İspanya) - "Balotelli, bu harika golü attıktan sonra kutlamada Sergen Yalçın'ın yanına gitti"

1214

Marca (İspanya) - "Mario Balotelli, teknik direktörün tartışmalı açıklamalarını unutmadı"

1314

Record (Portekiz) - "Balotelli harika bir gol attı, rakip teknik direktöre sataştı"

1414

O Jogo (Portekiz) - "Balotelli golünü atar ve Beşiktaş Teknik Direktörü ile kutlar" (Fanatik)

balotellisergen yalçınadana demirsporbeşiktaş3-3dünya basını
T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24