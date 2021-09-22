Balotelli, dünya basınında: Kendisine 'beyinsiz' diyen teknik direktöre küstahca gol sevinciyle sataşıyor
22 Eylül 2021 11:14
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Süper Lig'in 6. haftasında Adana Demirspor, Beşiktaş deplasmanında 3-0'dan 3-3'ü yakalarken Mario Balotelli'nin attığı gol ve sonrasındaki hareketleriyle yarattığı kargaşa, dünya basınında da geniş yer buldu.
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Corriere dello Sport (İtalya) - "Balotelli, goller ve kavga: Pjanic'in Beşiktaş'ı ile 3-0'dan 3-3. Sonrası kaos..."
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Fanpage (İtalya) - "Balotelli'nin eski düşmanından intikamı"
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Sportal (İtalya) - "Mario Balotelli, geri döndü: Gol ve tartışmalı kutlama"
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Sky Sport (İtalya) - "Balotelli'den goller ve rakip teknik direktör ile tartışma"
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Ole (Arjantin) - "Mario Balotelli'nin kendisini dikkate almayan teknik direktörden intikamı"
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UOL (Brezilya) - "Balotelli, kendisine 'beyinsiz' diyen teknik direktörü kışkırtarak arbedeye neden oldu"
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L'Equipe (Fransa) - "Mario Balotelli, Adana Demirspor'u Beşiktaş'tan kurtardı"
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Daily Mail (İngiltere) - "Mario Balotelli, Manchester City formasıyla LA Galaxy'ye karşı yaptığı kötü şöhretli vuruştan sonra kendisine 'beyinsiz' diyen Sergen Yalçın'a 8 yıl sonrasında sataşıyor"
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Mirror (İngiltere) - "Mario Balotelli, kendisine 'beyinsiz' diyen teknik direktöre küstahca gol sevinciyle sataşıyor"
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AS (İspanya) - "Balotelli, bu harika golü attıktan sonra kutlamada Sergen Yalçın'ın yanına gitti"
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Marca (İspanya) - "Mario Balotelli, teknik direktörün tartışmalı açıklamalarını unutmadı"
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Record (Portekiz) - "Balotelli harika bir gol attı, rakip teknik direktöre sataştı"
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O Jogo (Portekiz) - "Balotelli golünü atar ve Beşiktaş Teknik Direktörü ile kutlar" (Fanatik)