T24 LogoT24 Logo

Ballon d'Or ödülü bugün sahibini buluyor

29 Kasım 2021 17:39

132

Her sene yılın en iyi futbolcusuna verilen Ballon d'or (Altın Top) ödülü bu akşam sahibini bulacak. Covid-19 sebebiyle ilk defa geçen sene verilemeyen ödül için oy kullanma süreci sona erdi. Birbirinden yıldız isimlerin bulunduğu listede Ballon d'Or ödülünü kimin alacağı ise merakla bekleniyor. İşte adaylar:

232

Son düzenlendiği 2019 yılında ödülü kazanan isim olan Luka Modric'ten sonra 2020 yılında pandemi sebebiyle ödül sahibini bulamamıştı. Farklı ülkelerden milli takım takım kaptanları, gazeteciler ve milli takım teknik direktörlerinin oy kullandığı Ballon d'Or bu akşam 22.30'da sahibini bulacak.

332

Romelu Lukaku (Chelsea)

432

N'Golo Kante (Chelsea)

532

Jorginho (Chelsea)

632

Cesar Azpilicueta (Chelsea)

732

Mason Mount (Chelsea)

832

Kevin De Bruyne (Manchester City)

932

Ruben Dias (Manchester City)

1032

Phil Foden (Manchester City)

1132

Raheem Sterling (Manchester City)

1232

Riyad Mahrez (Manchester City)

1332

Lionel Messi (PSG)

1432

Kylian Mbappe (PSG)

1532

Gianluigi Donnarumma (PSG)

1632

Neymar (PSG)

1732

Leonardo Bonucci (Juventus)

1832

Giorgio Chiellini (Juventus)

1932

Cristiano Ronaldo (Juventus / Manchester United)

2032

Bruno Fernandes (Manchester United)

2132

Luka Modric (Real Madrid)

2232

Karim Benzema (Real Madrid)

2332

Lautaro Martinez (Inter)

2432

Nicolo Barella (Inter)

2532

Pedri (Barcelona)

2632

Gerard Moreno (Villarreal)

2732

Luis Suarez (Atletico Madrid)

2832

Robert Lewandowski (Bayern Münih)

2932

Simon Kjaer (Milan)

3032

Mohamed Salah (Liverpool)

3132

Erling Haaland (Borussia Dortmund)

3232

Harry Kane (Tottenham)

ballon d'Orödülüsahibinibuluyormarcamessikim kazanacaksaat kaçtanerede
T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24