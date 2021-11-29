Ballon d'Or ödülü bugün sahibini buluyor

Her sene yılın en iyi futbolcusuna verilen Ballon d'or (Altın Top) ödülü bu akşam sahibini bulacak. Covid-19 sebebiyle ilk defa geçen sene verilemeyen ödül için oy kullanma süreci sona erdi. Birbirinden yıldız isimlerin bulunduğu listede Ballon d'Or ödülünü kimin alacağı ise merakla bekleniyor. İşte adaylar:
232
Son düzenlendiği 2019 yılında ödülü kazanan isim olan Luka Modric'ten sonra 2020 yılında pandemi sebebiyle ödül sahibini bulamamıştı. Farklı ülkelerden milli takım takım kaptanları, gazeteciler ve milli takım teknik direktörlerinin oy kullandığı Ballon d'Or bu akşam 22.30'da sahibini bulacak.