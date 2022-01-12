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Berrak Tüzünataç, balkonda çırılçıplak poz verdi

12 Ocak 2022 12:06

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Balkonda çırılçıplak poz verdi

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Geçen yıl farkındalık yaratmak için sosyal medya hesabı Instagram'da üstünün çıplak ve “bla bla” yazarak boyandığı pozlarını paylaşan model ve oyuncu Berrak Tüzünataç’tan yine benzer bir paylaşım geldi.

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Tüzünataç, çırılçıplak poz verdiği fotoğrafını Instagram hesabından paylaştı.

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Çok sayıda etkileşim alan paylaşım sosyal medyada gündem oldu.

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Öte yandan ünlü oyuncu daha önce de çırılçıplak kamera karşısına geçmişti. Daha önce bir sanat çalışması için vücudunda 'bla' yazısıyla kameraların karşısına geçen model Berrak Tüzünataç, yeni paylaşımıyla da gündem oldu.

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Berrak Tüzünataç, paylaşımına şu notu düştü: Happy anniversary The Birth of Liberation

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