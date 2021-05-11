Balıkesir AKP Gençlik Kolları Başkanlığı'na atanan Mert Nazmi Vizili'nin AKP'yi eleştiren tweet'leri ortaya çıktı, hesabını kapattı
11 Mayıs 2021 09:31
111
AKP Balıkesir Gençlik Kolları İl Başkanlığına atanan Mert Nazmi Vizili’nin geçmiş tweet’lerinde AKP’yi sert bir şekilde eleştirdiği, küfür içeren tweetler attığı ortaya çıktı. Vizili, eski paylaşımlarının ortaya çıkmasının ardından hesabını kapattı.
211
Vizili, dün yapılan değişim sonrasında görevi Muhammed Zahid Bayram’dan devraldı. AKP Gençlik Kolları Başkanı Eyyüp Kadir İnan, yeni görevlendirmeyi, sosyal medya hesabından “Balıkesir İl Gençlik Kolları Başkanlığı Mert Nazmi Vizili’ye emanet. Kardeşimize yeni görevinde başarılar diliyorum. Görevi devreden Gençlik Kolları MKYK Üyemiz Muhammed Zahid Bayram kardeşimize gayretlerinden ötürü teşekkür ederim. Balıkesirimize hayırlı olsun” ifadeleriyle duyurdu.
311
CHP Balıkesir İl Gençlik Kolları ise sosyal medya hesabından Vizili'nin eski tweetlerini paylaşarak "Balıkesir AKP gençlik kolları başkanlığına atanan Mert Nazmi başkanımıza başarılar" açıklamasını yaptı. CHP'den yapılan açıklamanın devamında "Politik düşüncelerini ve eleştirilerini aynen destekliyoruz!" denildi.
411
Paylaşımları ortaya çıkan Vizili, sosyal medya hesabını kapattı. Vizili'nin sosyal medya hesaplarını kapatmasının ardından tekrar paylaşım yapan CHP Balıkesir İl Gençlik Kolları, "KORKMA! Gerçekleri söylediğin sürece biz senin arkandayız Mert! Gerçekler değişmez" ifadelerini kullandı.
511
Öte yandan CHP Parti Meclis Üyesi Eren Erdem ve CHP Manisa İl Gençlik Kolları da konuyla ilgili paylaşımlarda bulundu.
611
CHP’li Eren Erdem, “Yeni AKP Balıkesir il gençlik kolları başkanına görevinde başarılar diliyorum. Görüşlerini destekliyorum” diye yazdı.
711
İşte AKP Balıkesir Gençlik Kolları İl Başkanlığına atanan Mert Nazmi Vizili’nin hesabını kapatmasına sebep olan eski paylaşımları: