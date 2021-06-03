Balıkçılardan deniz salyası isyanı: Ağları duman etti, bizi duman etti!
Kocaeli’nin Gebze ilçesinde balık tutmak umuduyla denize açılarak ağ atan balıkçılar, deniz salyası ile kaplanarak kullanılmaz hale gelen boş ağları ile limana geri dönmek zorunda kaldı.
03 Haziran 2021 11:08
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Bir süredir Marmara denizini adeta esareti altına alan deniz salyası, balıkçıların korkulu rüyası olmaya devam ediyor.
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Eskihisar-Gebze Su Ürünleri Kooperatifi üyesi olan balıkçıklar, adeta hüsrana uğradı. Attıkları ağların ağırlaştığını fark eden balıkçılar, ağları geri topladıklarında ağırlığın sebebinin sadece deniz salyası olduğunu fark etti.
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Ağları yeniden temizlemelerinin yaklaşık 3 günlerini alacaklarını söyleyen balıkçılar, "Bu deniz salyası ağları duman etti, bizi duman etti, balıkçılığı bitirme noktasına getirdi" diyerek sorunun çözümü konusunda yardım istediler.
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Deniz salyasının 4 aydır başlarına bela olduğunu kaydeden Eskihisar-Gebze Su Ürünleri Kooperatifi üyesi balıkçı Serdar Türedi ise, “Ağ atamıyoruz, ağlar çamur içinde, balık ölümleri var. Bizden ziyade Marmara’nın durumu ne olacak? Bizim isteğimiz yetkililerin buna bir an önce çözüm bulması. Nasıl temizlenecek? Gerekirse biz de yardım edelim. Başka bir isteğimiz yok” diye konuştu.
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Balıkçılardan deniz salyası isyanı: Ağları duman etti, bizi duman etti!
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Balıkçılardan deniz salyası isyanı: Ağları duman etti, bizi duman etti!