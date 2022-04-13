Bale, Keaton, Pattinson: Beyaz perdenin en iyi Kara Şövalyesi kim?
1940'lı yıllardan bu ya hem beyaz perdede hem de televizyonda Bruce Wayne'i ve onun ikinci kişiliği Kara Şövalye'yi birçok farklı aktör canlandırdı. Batman'i canlandırması için seçilen son aktör Robert Pattinson'ın ismi ilk açıklandığında birçok hayranın tepkisini çekse de film şu ana kadar çok başarılı değerlendirmeler aldı. Batman'in iki farklı kişiliğini canlandırmak için bugüne kadar sıklıkla tanınan, başarılı aktörler seçildi. Batman filmleri sıklık Heath Ledger'ın Oscar ödüllü Joker performansı ve son filmde Paul Dano'nun Riddler'ı gibi kötü karakterleriyle anılsa da, başroller de unutulmaz performanslar sergiledi. İşte The Variety'nin seçimine göre siyah pelerini takan aktörlerin performanslarının sıralaması...
13 Nisan 2022 11:49
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1940'lı yıllardan bu ya hem beyaz perdede hem de televizyonda Bruce Wayne'i ve onun ikinci kişiliği Kara Şövalye'yi birçok farklı aktör canlandırdı. Batman'i canlandırması için seçilen son aktör Robert Pattinson'ın ismi ilk açıklandığında birçok hayranın tepkisini çekse de film şu ana kadar çok başarılı değerlendirmeler aldı. Batman'in iki farklı kişiliğini canlandırmak için bugüne kadar sıklıkla tanınan, başarılı aktörler seçildi. Batman filmleri sıklık Heath Ledger'ın Oscar ödüllü Joker performansı ve son filmde Paul Dano'nun Riddler'ı gibi kötü karakterleriyle anılsa da, başroller de unutulmaz performanslar sergiledi. İşte The Variety'nin seçimine göre siyah pelerini takan aktörlerin performanslarının sıralaması...
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9- Lewis Wilson - “Batman” (1943 kısa film serisi)
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8- Van Kilmer - “Batman Daima” (1995)
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7- Robert Lowery - “Batman ve Robin” (1949 kısa film serisi)
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6- George Clooney - “Batman & Robin” (1999)
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5- Ben Affleck - “Batman ve Superman: Adaletin Şafağı” (2016), “Suicide Squad” (2016), “Adalet Birliği” (2017)
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4- Michael Keaton - “Batman” (1989), ve “Batman Dönüyor” (1992)
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3- Robert Pattinson - “The Batman” (2022)
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2- Adam West - “Batman” (1966 filmi, 1966-68 TV dizisi)
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1- Christian Bale - “Batman Başlıyor (2005), “Kara Şövalye” (2008) ve “Kara Şövalye Yükseliyor” (2012)