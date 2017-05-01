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Bakırköy'deki 1 Mayıs kutlamasından kareler

01 Mayıs 2017 14:07

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ETİKETLER

1 MayısBakırköyİşçi BayramıUluslararası Birlik ve Mücadele Günüİstanbul
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