Bakırköy'deki Koronavirüs testi kuyruğu her geçen gün uzuyor
25 Mart 2020 15:04
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Bakırköy'deki Koronavirüs testi kuyruğu her geçen gün uzuyor
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İstanbul'da Bakırköy Dr. Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde Koronavirüs testi için gelenlerin oluşturduğu kuyruk bugün daha da uzadı.
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Güvenlik görevlileri kuyrukta bekleyen vatandaşların olduğu alana güvenlik şeridi çekerek sosyal mesafe kuralını uygulamaya çalıştı.
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Koronavirüs belirtileri gösterdiğini düşünüp test yaptırmak isteyenler Bakırköy Dr. Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne gidiyor. Hastane bahçesinde test için gelenler uzun kuyruklar oluşturmaya devam ediyor. Kuyruk bugün daha da uzadı.
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Polis ve hastane güvenlik görevlileri kuyrukta bekleyen vatandaşların olduğu alana güvenlik şeridi çekerek gerekli mesafe kuralını uygulamaya çalıştı.