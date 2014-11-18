Bakan Yıldız'ın kızının elleri Erdoğan'ı şaşırttı
18 Kasım 2014 15:48
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Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan eşi Emine Erdoğan ile birlikte Ankara'da Tevfik İleri Anadolu İmam Hatip Lisesi’nin açılışını yaptı.
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Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız’ın bu okulda okuyan kızı eline Cumhurbaşkanı'nın adını yazarak sürpriz yaptı.
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Habibe Yıldız Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Emine Erdoğan ile bir süre sohbet etti.
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Erdoğan sohbetin ardından Habibe Yıldız'ın elini öptü.
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(Kaynak: Hürriyet-Rıza Özel)
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