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Bakan Veysel Eroğlu'nun 'NASA' açıklaması sosyal medyayı salladı: UFO tamiri yapılır

04 Nisan 2016 20:48

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Orman ve Su işleri Bakanı Veysel Eroğlu, Türkiye de dahil Doğu Akdeniz ülkelerindeki 900 yılın kuraklığına dikkat çeken Amerikan Uzay ve Havacılık Dairesi’ne ‘tepki göstererek, “NASA da kim? Biz onlardan iyiyiz!” dedi.

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NASA'nın geçtiğimiz yıl yaptığı hava tahminlerinin tutmadığını söyleyen Eroğlu, "Onların uyduları varsa, bizim de Göktürk’ümüz var" ifadelerini kullandı.

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Bakan Eroğlu'nun açıklamaları sosyal medyanın gündemine oturdu

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