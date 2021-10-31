Bakan Varank: Binali Abi ile biraz İstiklal’de takıldık
31 Ekim 2021 08:57
15
Bakan Varank: Binali Abi ile biraz İstiklal’de takıldık
25
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, AKP Genel Başkanvekili Binali Yıldırım ile İstiklal Caddesi’ndeki gezilerinden fotoğraflar paylaştı.
35
Bakan Varank paylaşımını şu notu düştü: “Yenilenen Atatürk Kültür Merkezinin açılış töreni sonrasında İstiklal’de biraz takıldık…
45
Tabii yanınızda Binali Abi olunca tanınmadan yürümek de haliyle zor oluyor”
55
Bakan Varank: Binali Abi ile biraz İstiklal’de takıldık
© Tüm hakları saklıdır.