T24 LogoT24 Logo

Bakan Varank: Binali Abi ile biraz İstiklal’de takıldık

31 Ekim 2021 08:57

15

Bakan Varank: Binali Abi ile biraz İstiklal’de takıldık

25

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, AKP Genel Başkanvekili Binali Yıldırım ile İstiklal Caddesi’ndeki gezilerinden fotoğraflar paylaştı.

35

Bakan Varank paylaşımını şu notu düştü: “Yenilenen Atatürk Kültür Merkezinin açılış töreni sonrasında İstiklal’de biraz takıldık…

45

Tabii yanınızda Binali Abi olunca tanınmadan yürümek de haliyle zor oluyor”

55

Bakan Varank: Binali Abi ile biraz İstiklal’de takıldık

Binali YıldırımSanayi ve Teknoloji BakanıMustafa Varankİstiklal Caddesibiraz takıldık
T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24