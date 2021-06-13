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Bakan Kurum “Müsilaj temizleme seferberliğinde güzel sonuçlar almaya başladık” deyip fotoğraf paylaştı; DHA “Çanakkale Boğazı’ndan deniz salyası yoğunluğu” haberi geçti

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Marmara Denizi'nde sürdürülen deniz salyası (müsilaj) temizleme seferberliğinde güzel sonuçlar almaya başladıklarını açıkladı. Bakan Kurum, ayrıca, temizlik çalışması sahillerin öncesi ve sonrası çekilen fotoğrafları paylaştı. Bakan Kurum’un paylaştığı sahil fotoğraflarından biri de Çanakkale’ye aitti. Kurum’un açıklamasından yaklaşık iki saat sonra Demirören Haber Ajans’ı “Çanakkale Boğazı’nda deniz salyası yoğunluğu” başlığıyla haber geçti.

13 Haziran 2021 16:21

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Bakan Kurum “Müsilaj temizleme seferberliğinde güzel sonuçlar almaya başladık” dedi; DHA “Çanakkale Boğazı’ndan deniz salyası yoğunluğu” haberi geçti

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Bakan Kurum'un temizlik çalışması sonrası çekildiği söylenen Çanakkale’ye ait fotoğraf

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DHA’nın “Çanakkale Boğazı’nda deniz salyası yoğunluğu” başlığıyla servis ettiği haberle geçilen fotoğraf...

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Haber’de “3, 5 aydır görülen müsilaj, havaların ısınması ve deniz sezonunun açılmasına rağmen artış gösteriyor.”

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“Boğazın geniş bölümünde görülen müsilaj, Çanakkale'nin en güzel mekanı kordon başta olmak üzere Yat Limanı ve Balıkçı Barınağı'nın içiyle, feribot iskelesini de kapladı.”

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“Dron ile çekilen görüntüler, müsilajın yoğunluğunu gözler önüne serdi. Müsilajın, akıntının yoğun olduğu Çanakkale Boğazı'ndan Ege Denizi yönüne doğru akmaya devam ettiği görüldü” ifadeleri yer aldı.

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Bakan Kurum bugün yaptığı paylaşımda "Marmara Denizi'mize kıyısı olan illerimizde Belediyelerimiz ve Valiliklerimizle hep birlikte sürdürdüğümüz müsilaj temizleme seferberliğinde güzel sonuçlar almaya başladık. İnşallah çok çalışarak kısa sürede denizimizin mavi sularına kavuşacağız" demişti.

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DHA’nın “Çanakkale Boğazı’nda deniz salyası yoğunluğu” başlığıyla servis ettiği haberle geçilen fotoğraf...

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DHA’nın “Çanakkale Boğazı’nda deniz salyası yoğunluğu” başlığıyla servis ettiği haberle geçilen fotoğraf...

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DHA’nın “Çanakkale Boğazı’nda deniz salyası yoğunluğu” başlığıyla servis ettiği haberle geçilen fotoğraf...

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DHA’nın “Çanakkale Boğazı’nda deniz salyası yoğunluğu” başlığıyla servis ettiği haberle geçilen fotoğraf...

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DHA’nın “Çanakkale Boğazı’nda deniz salyası yoğunluğu” başlığıyla servis ettiği haberle geçilen fotoğraf...

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DHA’nın “Çanakkale Boğazı’nda deniz salyası yoğunluğu” başlığıyla servis ettiği haberle geçilen fotoğraf...

1420

DHA’nın “Çanakkale Boğazı’nda deniz salyası yoğunluğu” başlığıyla servis ettiği haberle geçilen fotoğraf...

1520

DHA’nın “Çanakkale Boğazı’nda deniz salyası yoğunluğu” başlığıyla servis ettiği haberle geçilen fotoğraf...

1620

DHA’nın “Çanakkale Boğazı’nda deniz salyası yoğunluğu” başlığıyla servis ettiği haberle geçilen fotoğraf...

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DHA’nın “Çanakkale Boğazı’nda deniz salyası yoğunluğu” başlığıyla servis ettiği haberle geçilen fotoğraf...

1820

DHA’nın “Çanakkale Boğazı’nda deniz salyası yoğunluğu” başlığıyla servis ettiği haberle geçilen fotoğraf...

1920

DHA’nın “Çanakkale Boğazı’nda deniz salyası yoğunluğu” başlığıyla servis ettiği haberle geçilen fotoğraf...

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Bakan Kurum “Müsilaj temizleme seferberliğinde güzel sonuçlar almaya başladık” deyip fotoğraf paylaştı; DHA “Çanakkale Boğazı’ndan deniz salyası yoğunluğu” haberi geçti

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