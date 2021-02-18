Bakan Koca son bir haftada vaka sayısı en çok artan ve azalan illeri açıkladı
18 Şubat 2021 15:16
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Bakan Koca son bir haftada vaka sayısı en çok artan ve azalan illeri açıkladı
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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Koronavirüs vaka sayısı en çok artan ve azalan ilk beş illeri açıkladı. Bakan Koca, “Tedbir ve kısıtlamalara uyum aşı ile birlikte en büyük gücümüz” dedi.
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Koca’nın paylaşımına göre, geçen haftaya göre 1 haftada 100.000 nüfusta görülen vaka sayısı en çok artan 5 il: Bilecik, Erzincan, Kilis, Uşak ve Çanakkale;
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En çok azalan illerimiz ise Bitlis, Mardin, Kastamonu, Yalova ve Bingöl. Tedbir ve kısıtlamalara uyum aşı ile birlikte en büyük gücümüz.
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