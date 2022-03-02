Bakan Koca'nın yeni normalleşme kararlarına uzmanlardan tepki: Aşılananların oranı çok düşük
02 Mart 2022 19:14
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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Koronavirüs Bilim Kurulu Toplantısı sonrasında yaptığı açıklamada, maske zorunluluğu başta olmak üzere Covid-19 kısıtlamalarının gevşetildiğini açıkladı.
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Koca'nın ilan ettiği yeni kurallara göre: 1) Artık açık havada maske kullanmak zorunda değiliz
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2) Kapalı ortamlarda havalandırma yeterliyse mesafe kuralına uyum gösteriliyorsa maske şart değil
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3) Yeni dönemde HES kodu uygulaması kaldırıldı. Hiçbir kurum ya da kuruluşa girişte HES kodu kontrolü yapılmayacak
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4) Hastalık şüphesi olmayan kişilerde test istenmeyecek.
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5) Okullarda pozitif çıkan öğrencileri izole edilmesi yeterli bulunacak ve eğitim devam edecek
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Türkiye'de aşılı nüfusun düşük oranda kaldığını savunan uzmanlar ise kararlara tepki gösterdi.
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Türk Tabipleri Birliği: Her hafta binden fazla yurttaşı COVID-19 sonucu kaybederken, günlük yapılan toplam aşı sayısı da 100 binin altına düştü. Aşılanması gereken on milyonlarca kişi için hiçbir şey yapmayıp maske serbestisiyle uğraşan Sağlık Bakanlığı'nı sorumluluklarını yerine getirmeye çağırıyoruz.
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Pandemi sebebiyle getirilen müzik yasağı da sosyal medyada gündem oldu.