Bakan Kasapoğlu ve Bakan Çavuşoğlu'ndan A Millî Futbol Takımı'na ziyaret
Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu ile Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, A Millî Futbol Takımı'nı ziyaret etti.
27 Mayıs 2021 14:40
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milli Millîlerin Antalya’da kamp yaptığı otelde öğle yemeğinde teknik direktör Şenol Güneş, teknik heyet, futbolcular, Bakan Kasapoğlu ve Bakan Çavuşoğlu ile bir araya geldi.
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Bakanlar, hem bugünkü Azerbaycan maçında, hem de 11 Haziran'da açılış maçı oynayacakları EURO 2020'de milli kafileye başarılar diledi.
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Bakanlar, hem bugünkü Azerbaycan maçında, hem de 11 Haziran'da açılış maçı oynayacakları EURO 2020'de millî kafileye başarılar diledi.
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Her iki bakan ve TFF Başkanı Nihat Özdemir, A Millî Takım'ın bugüne kadar aldığı sonuçlarla tüm Türkiye'yi sevindirdiğini, turnuvada da herkesin tek yürek olarak Bizim Çocuklar'ı destekleyeceğini belirttiler.