Bakan, “2021 yılı sonuna doğru hizmete alacağız” demişti; Sabiha Gökçen Havalimanı metro projesi gecikecek
29 Ocak 2021 11:50
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Bakan, “2021 yılı sonuna doğru hizmete alacağız” demişti; Sabiha Gökçen Havalimanı metro projesi gecikecek
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Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Karaismailoğlu’nun, " İnşallah çalışmaları tamamlayıp 2021 yılı sonuna doğru hizmete almayı ve yolcu taşımayı hedefliyoruz” dediği Sabiha Gökçen Havalimanı metro projesinin yıl sonuna yetişmesinin mümkün olmadığı bildirildi.
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AirportHaber'in edindiği bilgiye göre; Pendik Tavşantepe-Sabiha Gökçen Havalimanı metrosunun belirlenen tarihte bitirilemeyeceği ve gecikeceği kaydedildi. Bu yılın sonunda açılacağı açıklanan metronun gelinen nokta itibariyle hayata geçemeyeceği öğrenildi.
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İkinci piste benzer bir politikanın burada da izlenebileceği ve bu nedenle çalışmaların gereken hızda götürülmediği iddia edildi.
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Kadıköy'den binen bir yolcunun direkt ulaşım sağlayacağı metro projesinde şu ana kadar kaba inşaatının yüzde 85'inin tamamlandığı ancak 15 bin metro ray hattının 5 bin metresinin döşendiği ve Elektro mekaniğin %35 i tamamlandığı belirtildi.
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Bu şartlarda bu yılın sonunda açılmasının mümkün olmadığı ifade edilirken, ne kadar süre gecikeceği ise belirsizliğini koruyor.
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Sabiha Gökçen Havalimanı'nda artan trafik nedeniyle ikinci pist yapılması kararı alınmış ve 2015 yılında da ihalesi yapılmıştı. Ancak aradan geçen 6 yıla rağmen ikinci pist bir türlü bitirilmemiş ve İstanbul Havalimanı'na olan ilginin azalmaması için geciktirildiği kulislerde gerekçe gösterilmişti.
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Metro projesinde de benzer bir politikanın izlendiği ve ulaşımın kolaylaşması ile yolcuların Sabiha Gökçen Havalimanı'na kayabileceği iddia edildi.
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İstanbul Havalimanı yolcu sayısının olumsuz olarak etkilenmemesi için projenin geciktirildiği bu yılın sonunda yetişmesinin mümkün olmadığı belirtildi.
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Belirlenen takvimde metronun 10 ay sonra hizmete açılması planlanıyor.