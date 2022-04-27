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Bahçeşehir Koleji, Avrupa Kupası'nı kaldırdı

27 Nisan 2022 23:05

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FIBA Erkekler Avrupa Kupası'nda mutlu sona ulaşan Bahçeşehir Koleji, kupasını aldı.

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Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda oynanan müsabakanın ardından kupa seremonisi düzenlendi.

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Seremoniye öncelikle organizasyonda ikinciliği elde eden İtalya'nın Unahotels Reggio Emilia ekibi gelirken, oyuncular ve teknik ekibe madalyaları takdim edildi. Ardından şampiyonluğa ulaşan Bahçeşehir Koleji'nin oyuncu ve teknik kadrosu madalyalarını aldı. Daha sonra kaptan Oğuz Savaş, şampiyonluk kupasını taraftarlarının önünde kaldırdı.

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Oğuz Savaş'a kupasını FIBA Avrupa Başkanı Turgay Demirel takdim etti.

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