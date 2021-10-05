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Bahçeli'nin "bölücü kebapçı" açıklaması sosyal medyanın gündeminde; "Kebapçılarda tedirgin bir operasyon beklentisi!"

05 Ekim 2021 13:21

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MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, "Teröre yardım ve yataklık yapan bölücü kebapçılar vardır" dedi. Bahçeli'nin açıklaması kısa sürede sosyal medyada gündem oldu.

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Bahçeli'nin "bölücü kebapçı" açıklaması sosyal medyanın gündeminde; "Kebapçılarda tedirgin bir operasyon beklentisi!"

320

Bahçeli'nin "bölücü kebapçı" açıklaması sosyal medyanın gündeminde; "Kebapçılarda tedirgin bir operasyon beklentisi!"

420

Bahçeli'nin "bölücü kebapçı" açıklaması sosyal medyanın gündeminde; "Kebapçılarda tedirgin bir operasyon beklentisi!"

520

Bahçeli'nin "bölücü kebapçı" açıklaması sosyal medyanın gündeminde; "Kebapçılarda tedirgin bir operasyon beklentisi!"

620

Bahçeli'nin "bölücü kebapçı" açıklaması sosyal medyanın gündeminde; "Kebapçılarda tedirgin bir operasyon beklentisi!"

720

Bahçeli'nin "bölücü kebapçı" açıklaması sosyal medyanın gündeminde; "Kebapçılarda tedirgin bir operasyon beklentisi!"

820

Bahçeli'nin "bölücü kebapçı" açıklaması sosyal medyanın gündeminde; "Kebapçılarda tedirgin bir operasyon beklentisi!"

920

Bahçeli'nin "bölücü kebapçı" açıklaması sosyal medyanın gündeminde; "Kebapçılarda tedirgin bir operasyon beklentisi!"

1020

Bahçeli'nin "bölücü kebapçı" açıklaması sosyal medyanın gündeminde; "Kebapçılarda tedirgin bir operasyon beklentisi!"

1120

Bahçeli'nin "bölücü kebapçı" açıklaması sosyal medyanın gündeminde; "Kebapçılarda tedirgin bir operasyon beklentisi!"

1220

Bahçeli'nin "bölücü kebapçı" açıklaması sosyal medyanın gündeminde; "Kebapçılarda tedirgin bir operasyon beklentisi!"

1320

Bahçeli'nin "bölücü kebapçı" açıklaması sosyal medyanın gündeminde; "Kebapçılarda tedirgin bir operasyon beklentisi!"

1420

Bahçeli'nin "bölücü kebapçı" açıklaması sosyal medyanın gündeminde; "Kebapçılarda tedirgin bir operasyon beklentisi!"

1520

Bahçeli'nin "bölücü kebapçı" açıklaması sosyal medyanın gündeminde; "Kebapçılarda tedirgin bir operasyon beklentisi!"

1620

Bahçeli'nin "bölücü kebapçı" açıklaması sosyal medyanın gündeminde; "Kebapçılarda tedirgin bir operasyon beklentisi!"

1720

Bahçeli'nin "bölücü kebapçı" açıklaması sosyal medyanın gündeminde; "Kebapçılarda tedirgin bir operasyon beklentisi!"

1820

Bahçeli'nin "bölücü kebapçı" açıklaması sosyal medyanın gündeminde; "Kebapçılarda tedirgin bir operasyon beklentisi!"

1920

Bahçeli'nin "bölücü kebapçı" açıklaması sosyal medyanın gündeminde; "Kebapçılarda tedirgin bir operasyon beklentisi!"

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Bahçeli'nin "bölücü kebapçı" açıklaması sosyal medyanın gündeminde; "Kebapçılarda tedirgin bir operasyon beklentisi!"

bahçelimhp
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