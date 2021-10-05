Bahçeli'nin "bölücü kebapçı" açıklaması sosyal medyanın gündeminde; "Kebapçılarda tedirgin bir operasyon beklentisi!"
05 Ekim 2021 13:21
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MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, "Teröre yardım ve yataklık yapan bölücü kebapçılar vardır" dedi. Bahçeli'nin açıklaması kısa sürede sosyal medyada gündem oldu.
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Bahçeli'nin "bölücü kebapçı" açıklaması sosyal medyanın gündeminde; "Kebapçılarda tedirgin bir operasyon beklentisi!"
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Bahçeli'nin "bölücü kebapçı" açıklaması sosyal medyanın gündeminde; "Kebapçılarda tedirgin bir operasyon beklentisi!"
420
Bahçeli'nin "bölücü kebapçı" açıklaması sosyal medyanın gündeminde; "Kebapçılarda tedirgin bir operasyon beklentisi!"
520
Bahçeli'nin "bölücü kebapçı" açıklaması sosyal medyanın gündeminde; "Kebapçılarda tedirgin bir operasyon beklentisi!"
620
Bahçeli'nin "bölücü kebapçı" açıklaması sosyal medyanın gündeminde; "Kebapçılarda tedirgin bir operasyon beklentisi!"
720
Bahçeli'nin "bölücü kebapçı" açıklaması sosyal medyanın gündeminde; "Kebapçılarda tedirgin bir operasyon beklentisi!"
820
Bahçeli'nin "bölücü kebapçı" açıklaması sosyal medyanın gündeminde; "Kebapçılarda tedirgin bir operasyon beklentisi!"
920
Bahçeli'nin "bölücü kebapçı" açıklaması sosyal medyanın gündeminde; "Kebapçılarda tedirgin bir operasyon beklentisi!"
1020
Bahçeli'nin "bölücü kebapçı" açıklaması sosyal medyanın gündeminde; "Kebapçılarda tedirgin bir operasyon beklentisi!"
1120
Bahçeli'nin "bölücü kebapçı" açıklaması sosyal medyanın gündeminde; "Kebapçılarda tedirgin bir operasyon beklentisi!"
1220
Bahçeli'nin "bölücü kebapçı" açıklaması sosyal medyanın gündeminde; "Kebapçılarda tedirgin bir operasyon beklentisi!"
1320
Bahçeli'nin "bölücü kebapçı" açıklaması sosyal medyanın gündeminde; "Kebapçılarda tedirgin bir operasyon beklentisi!"
1420
Bahçeli'nin "bölücü kebapçı" açıklaması sosyal medyanın gündeminde; "Kebapçılarda tedirgin bir operasyon beklentisi!"
1520
Bahçeli'nin "bölücü kebapçı" açıklaması sosyal medyanın gündeminde; "Kebapçılarda tedirgin bir operasyon beklentisi!"
1620
Bahçeli'nin "bölücü kebapçı" açıklaması sosyal medyanın gündeminde; "Kebapçılarda tedirgin bir operasyon beklentisi!"
1720
Bahçeli'nin "bölücü kebapçı" açıklaması sosyal medyanın gündeminde; "Kebapçılarda tedirgin bir operasyon beklentisi!"
1820
Bahçeli'nin "bölücü kebapçı" açıklaması sosyal medyanın gündeminde; "Kebapçılarda tedirgin bir operasyon beklentisi!"
1920
Bahçeli'nin "bölücü kebapçı" açıklaması sosyal medyanın gündeminde; "Kebapçılarda tedirgin bir operasyon beklentisi!"
2020
Bahçeli'nin "bölücü kebapçı" açıklaması sosyal medyanın gündeminde; "Kebapçılarda tedirgin bir operasyon beklentisi!"
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